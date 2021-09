Robert Downey Jr es sustituido por este actor en la serie de Marvel What if...?

El episodio 6 de What if..? la nueva serie de Marvel ya está disponible en Disney Plus, y para sorpresa de los fanáticos Iron Man está de regreso a la pantalla, sin embargo, en esta ocasión no fue de la mano de Robert Downey Jr. ¿Quién interpreta al personaje? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Y es que recordemos que Downey Jr. fue el personaje que inició el Universo Cinematográfico de Marvel Studios en 2008, luego tuvo muchas aventuras tanto en solitario como formando parte de un equipo con los héroes más fuertes, pero su historia terminó en Vengadores: Endgame en 2019.

Marvel estrenó recientemente la serie animada en donde muestra versiones alternativas de los héroes más importantes. Para What if? donde Marvel hace cambios en sus personajes, la producción cuenta con las voces de los actores originales para interpretar a los personajes principales, excepto con Iron Man.

¿Quién es el actor que interpreta a Iron Man?

Mick Wingert en What if..?

Downey Jr fue sustituido por Mick Wingert para dar voz a Iron Man en esta nueva producción. El actor hizo su debut en el episodio 6 que lleva por nombre ¿Qué pasaría si Killmonger rescatara a Tony Stark.

El actor Mick Wingert cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la animación, ya que ha prestado su voz en reconocidas series como Kung Fu Panda, Ataque a los titanes o Baki.

Cabe señalar que no es la primera vez que interpreta al ex personaje de Downey Jr, ya que anteriormente había interpretado a Iron Man en la serie de Spider-Man que se emitió de 2017 a 2020.

¿Cuántos capítulos va a tener What If?

'What If...?', la nueva serie animada de Marvel cuenta con un total de 10 capítulos, mismos que son lanzados cada semana en la plataforma de streaming Disney Plus desde el pasado 11 de agosto.

Hasta el momento se han estrenado seis capítulos. El próximo capítulo llegará a la plataforma el próximo 22 de septiembre en los horarios habituales. A las 5 AM de Argentina, Brasil y Chile; a las 3 AM de México, Perú y Colombia; y a las 4 AM hora del Este en Estados Unidos, entre otros países y regiones.

¿Qué te pareció la interpretación de Mick Wingert como Iron Man en What If?, ¿Te hubiese gustado que la voz sea de Robert Downey Jr? Déjanos tus comentarios.

