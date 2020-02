Robert Downey Jr, confiesa que Avenger le hubiera gustado ser en vez de Iron Man

Robert Downey Jr es uno de los actores más queridos en el Mundo Cinematográfico Marvel, pues lo vimos sacrificarse por el planeta, para vencer a Thanos, y que las cosas regresen a la normalidad en la última película de Avengers.

Sin embargo, aunque después de 11 años de haber dado vida a este personaje, Robert Downey Jr se ha despedido de Iron Man, recientemente el actor hizo una confesión que dejó a todos sorprendido, y es que en realidad le hubiera gustado hacer un papel diferente al suyo.

Robert Downey Jr reveló, durante su gira promocional del Dr. Doolittle, que, sino hubiera sido Iron Man, le hubiera gustado interpretar a Hawkeye, un Vengador que, si bien también es muy importante durante la saga, es preciso decir que no tuvo tanto protagonismo como Iron Man.

"Mirando hacia atrás ahora, también porque soy un fanático de Jeremy Renner, que lo hizo genial, particularmente cuando se convierte en Ronin (en "Avengers: Endgame") diría que Hawkeye sería mi opción".

Robert Downey Jr. ha dicho que si no hubiese sido Iron Man, le hubiese gustado ser Hawkeye.



Y esto es gracias a haber visto a Jeremy Renner en el papel, sobre todo en Vengadores: Endgame cuando se convierte en Ronin pic.twitter.com/hqcnVaMzhg — Espacio Marvelita (@Esp_Marvelita) February 8, 2020

Después de haber hecho a un gran Iron Man, es imposible imaginarse a Robert Downey Jr como un “Hawkeye”, así que agradecemos que todo ocurrió como debía ser.

Robert Downey Jr regresa a ser Iron Man

Será en la serie animada What If? que Robert Downey Jr regresa como Iron Man, sin embargo, será solo como actor de doblaje, pero bueno, algo es algo. También se rumora que será posible verlo en la película de Black Widow, pero como parte de una escena que fue eliminada anteriormente, por lo que, si algo es seguro, es que Robert Downey Jr no se pondrá de nuevo el traje de Iron man.

