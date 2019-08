Robert Downey Jr confesó haber FUMADO MARIHUANA en Disney

Robert Downey Jr confesó que su primera visita a los parques de Disney le trae muy malos recuerdos, pues oficiales lo aprehendieron mientras él se encontraba disfrutando de un grato momento; ya que estaba fumando marihuana de forma muy liberal cuando esto no era legal en el país.

“Por mucho tiempo he cargado la vergüenza de que en mis días de juventud, visitando por primera vez el parque de Disneyland, me sorprendieron fumando un porro de marihuana, por lo que fui escoltado amablemente por uno de los guardias a una oficina, donde después de advertirme, me dejaron regresar. Quiero hacer las paces hoy, con quien fuera que me tuvo que detener”, dijo al Universal.

Al respecto ofreció disculpas y dijo que por fin ya podría estar en paz; esto destacó la humildad del hombre para aceptar sus errores y enmendar lo que realmente sentía en dicho momento. Fue durante la convención de la D23, donde Robert Downey Jr decidió romper el silecio respecto a lo que estaba viviendo.

“Interpretar a Tony Stark (Iron Man) en todos estos años significó ser parte de la idea temática que la tecnología nos puede guiar como especies a la iluminación o la destrucción. La experiencia ha valido mucho la pena. Así que quiero agradecer a los fans y a Disney por volverme parte de la primera franquicia con valores de inclusión, que es Avengers”.

Cabe destacar que el Vengador logró ser homenajeado, luego de tener 11 personajes disferentes en toda su trayectoria artística, esto como parte de la ceremonia de Disney Legends. Ante él estaban más de 6 mil personas eufóricas que no esperaban confesara dichas acciones.

“Hoy el tema debe ser sobre el propio Walt Disney, cuyo apellido al revés es Yensid, nombre del Brujo de la película animada Fantasía. Estoy agradecido con el estudio Disney y con esta presea que refleja esa mano con la varita del Aprendiz de Brujo. Creo que soy ese ratón que evoluciona a aprender a usar tecnología para hacer magia”,

El intérprete de Iron Man, declaró que la culpa la había cargado consigo mismo durante muchos años atrás pero que esto no era para seguir callando, por lo que finalmente logró abrirse a la prensa y frente a las docenas de cámaras que estaban filmando ante él logró mencionar por lo que había pasado.

