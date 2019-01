¿Robert De Niro hará una película de Donald Trump?

Uno de los talentos más privilegiados en el mundo de cine, es sin duda, Robert De Niro, quien en su larga trayectoria ha dejado plasmada su experiencia pero sobre todo su esencia como ser humano. Sin embargo, hay algo que llamado someramente la atención de todo el mundo y eso es su gran antipatía con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Robert De Niro, siempre ha demostrado su disentimiento respecto del mandatario estadounidense, Donald Trump, incluso desde antes de que tomara posesión como presidente de EE.UU.

Desde antes de que Donald Trump, derrotara a Hillary Clinton en las elecciones de noviembre de 2016, el actual mandatario ya era víctima de las constantes y contundentes críticas que le hacia uno de sus acérrimos opositores, el famoso actor Robert De Niro, quien no ha dudado un solo segundo en hacer público su repudio por las ideas regresivas y fascistas - como él le ha llamado - del mandatario.

Quizá es por ello que el veterano actor dejó en claro el nulo interés que tendría en "contar su historia" interpretándole en la gran pantalla.

"Jamás me animaría a hacer de él en el cine, nunca. Siempre he sido capaz de ponerme en la piel de mis personajes, de ver las cosas desde su punto de vista, y podría hacerlo con él, pero es que siento tan poca simpatía por su persona y por su historia... Hablamos de un tipo al que no le importa nada de lo que ha hecho, que no asume la responsabilidad de sus actos y que no valora en absoluto la posición que ostenta", detalló Robert De Niro en una entrevista para el importante medio, "The Guardian".