Robert De Niro: El taxista más famoso celebra 76 años

Robert Anthony de Niro, conocido comúnmente como Robert de Niro es sin duda alguna uno de los mejores actores de la historia, pues ha formado parte de algunas de las películas más icónicas en el mundo del cine, por lo que prácticamente se ha convertido en una leyenda.

Un taxista lo convirtió en leyenda

Robert De Niro: El taxista más famoso celebra 76 años

Aunque había tenido otros papeles, su fama mundial llegó con la cinta ‘Taxi Driver’ en el año 1976 donde le dio vida a Travis Bickle, un veterano de guerra que se gana la vida como conductor de taxi, protagonizando grandes historias en su día a día.

Durante esta película Robert de Niro se inmortalizó con la celebre frase ‘Are you talking to me?’ la cual fue completamente improvisada y demostró su gran talento en Hollywood.

Compartió un Oscar

Robert De Niro: El taxista más famoso celebra 76 años

El padrino es una de las cintas del cine de mafia más emblemáticas de toda la historia, presentándonos la vida del capo Vito Corleone, el cual le consiguió un Oscar a Robert de Niro, pero también al famoso actor Marlon Brando, convirtiéndose en el primer personaje en otorgarle un Oscar a dos actores diferentes.

Comprometido con su trabajo

Robert De Niro: El taxista más famoso celebra 76 años

El famoso actor es zurdo, pero si uno de sus personajes es diestro hace todo el esfuerzo posible para realizar actividades con su mano derecha. Así mismo, en ‘Taxi Driver’ condució un taxi durante 4 semanas para poder adentrarse en el papel.

En la cinta ‘El cabo del miedo’ su personaje tenía tatuajes, por lo que Robert de Niro se tatuó de verdad para interpretarlo, algo que ningún actor ha hecho, aunque después de la cinta se los retiró con cirugía laser.

El consentido de los Oscar

Robert De Niro: El taxista más famoso celebra 76 años

El famoso actor ha sido nominado a los Oscar en 6 ocasiones por sus películas: ‘El padrino II (1974)’ , ‘Taxi driver (1976)’, ‘El cazador (1978)’, ‘Raging Bull (1980)’, ‘Despertares (1990)’ y ‘El cabo de miedo (1991)’ llevándose el galardón por sus papeles en ‘El padrino II’ y ‘Raging Bull’.

Posee su propio restaurante

Robert De Niro: El taxista más famoso celebra 76 años

El famoso actor también es un empresario, pues es dueño de un restaurante en San Francisco llamado ‘Rubicon’ compartiendo la propiedad con el director Francis Ford Coppola y el fallecido actor Robin Williams. También posee otro restaurante llamado 'Nobu'.

El último testigo de un actor

Robert De Niro: El taxista más famoso celebra 76 años

Robert de Niro tuvo una fuerte experiencia en su pasado en el año de 1982, pues fue el ultimo hombre en ver al famoso comediando John Belushi con vida, pues la madrugada del 5 de marzo lo visitó, pero Belushi murió de una sobredosis horas después.

Te puede interesar: ¿Robert De Niro hará una película de Donald Trump?

Venció al cáncer

Robert De Niro: El taxista más famoso celebra 76 años

En el año 2003 el mítico actor fue diagnosticado con cáncer de próstata, afortunadamente al ser detectado a tiempo se sometió a una cirugía que tuvo un resultado exitoso, por lo que el Robert de Niro pudo superar la enfermedad.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos