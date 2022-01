Robbie Williams subastará 3 obras de Banksy de su costosa colección de arte.

Tres de las obras de arte más reconocibles de Banksy de la colección de Robbie Williams se subastarán por millones. Las piezas, Girl With Balloon, Kissing Coppers y Vandalized Oils (Choppers), estarán a la venta en la primera edición de The Now Evening Auction de Sotheby's en Londres el 2 de marzo.

Se estima que las obras de arte del artista callejero anónimo Banksy, oriundo de Bristol, valen millones de libras cada una. Es la primera vez que Williams vende algo de su colección personal de arte y la subasta se produce después de que vendió su casa de siete habitaciones en Wiltshire.

El intérprete de "Rock DJ" vendió su casa, que se dice que estaba encantada, por 6,75 millones de euros, 1,35 millones de libras menos de lo que pagó en 2009. Recientemente, Robbie Williams confiesó que ya no recuerda las letras de sus canciones y causó gran preocupación entre sus seguidores.

Robbie Williams y su costosa colección de arte

Hablando de las obras de arte, Williams dijo: "Recuerdo haber visto Girl With Balloon, Vandalized Oils (Choppers) y Kissing Coppers por primera vez. Creo que son algunos de sus mejores cuadros y me encanta lo ligados que están a las piezas de la calle", dijo. "Como coleccionista de la obra de Banksy, te conviertes en parte de un movimiento cultural más amplio", agregó.

El díptico de Banksy "Girl With Balloon" debutó por primera vez bajo el puente de Waterloo en 2002 y volvió a ser noticia en 2018 después de que se autodestruyó parcialmente al final de una subasta de Sotheby's en la que se vendió por 1,1 millones de libras esterlinas.

La nueva obra de arte parcialmente triturada se convirtió en Love Is In The Bin y se vendió por 18,582,000 euros en octubre de 2021, que la casa de subastas citó como una tarifa récord para el artista callejero.

¿Qué piezas de Banksy estarán en subasta?

La Verdad Noticias informa que, Girl With Ballon (2006) de Williams está representada en metal y es la primera de su tipo en aparecer en una subasta, dijo Sotheby’s, arrancando con un precio estimado de 2 millones a 3 millones de euros. Es de recordar que también subastarán un pedazo de muro que tiene una obra de Banksy.

Kissing Coppers, que representa a dos policías británicos en un apasionado abrazo, se presentó por primera vez en el exterior de The Prince Albert Pub en Brighton en 2004. La versión de Williams de la obra de arte de 2005, que se estima en 2,5 milones a 3 millones de euros, es la primera vez que se ofrece una pintura sobre lienzo de dicha pintura.

La tercera pieza de Banksy en la subasta es Vandalized Oils (Choppers) de 2005 y presenta dos helicópteros militares armados que interrumpen un sereno paisaje pastoral. La obra de arte, que proviene de la serie Vandalized Oils del artista, que muestra grafitis sobre pinturas al óleo clásicas, tiene un precio estimado de entre 2,5 y 3,5 millones de libras esterlinas.

