Robbie Williams rechazó formar parte de la banda Queen por una importante razón

Robbie Williams, cantautor y actor británico de 46 años, ha revelado un dato que no muchos conocían sobre su trayectoria artística, alguna vez rechazó formar parte de la banda Queen. De acuerdo con Williams, existía en ese momento una importante razón que lo “obligó” a desistir de ser el reemplazo del fallecido Freddie Mercury.

Durante una entrevista en el programa radiofónico Sirius XM, Robbie Williams habló del día en el que rechazó formar parte de la emblemática agrupación Queen. De acuerdo con el cantante de “Angels”, hace 20 años tuvo la oportunidad de grabar junto con Brian May y Roger Taylor la canción “We are the champions”, como parte de la banda sonora de la película A knight’s Tale.

Después de la colaboración, los miembros originales de Queen quedaron bastante impresionados con el talento vocal de Robbie, por lo cual le ofrecieron ser el nuevo vocalista de la banda y el sustituto del desaparecido Freddie Mercury. Sin embargo, el cantante Robbie Williams rechazó la gran oferta porque su baja autoestima se lo impidió.

El cantautor declaró que en ese entonces él padecía de una fuerte autoestima baja que le hizo pensar que él nunca podría llegar al nivel de la leyenda Freddie Mercury, por lo cual, no quería decepcionar a May y Taylor, así que mejor eligió desistir de la oportunidad laboral.

"Aunque tengo mucha confianza aquí en el micrófono, he sufrido con una autoestima baja…”

“Sólo pensé que les ahorraría la audacia de estarme intentando subir al escenario hasta el mismo escalón que Freddie, porque él para mí es angelical, divino. Era demasiado aterrador”, confesó Robbie Williams en su entrevista radiofónica.

Robbie Williams habló de Adam Lambert

Robbie Williams mencionó que el actual vocalista de Queen, el estadounidense Adam Lambert de 33 años, está haciendo un excelente trabajo a lado de la agrupación, y afirmó que Lambert fue una buena elección, puesto que es una persona encantadora que tiene una voz increible.

