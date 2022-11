Robbie Williams quiere lanzar un documental sobre ‘boybands’ con One Direction

Robbie Williams quiere lanzar un documental sobre boybands y girlbands.

Robbie Williams saltó a la fama gracias a la ‘boyband’ ‘Take That’, misma que le abrió camino para formar una exitosa carrera como solista, sin embargo en diversas ocasiones ha dejado en claro que tuvo que pagar un alto precio por la fama y por haber iniciado su carrera en un grupo musical y asegura que lo mismo ha pasado con One Direction.

Recordemos que aunque Robbie Williams es considerado como un exitoso intérprete, a lo largo de su carrera ha tenido que luchar contra adiciones, misma que asegura fueron el resultado de no haber logrado vivir con la fama.

Ante las repercusiones de haber formado parte de una exitosa banda, el cantante revela que quiere lanzar un documental que cuente la verdad sobre las ‘boybands’ y asegura que le encantaría lanzarlo junto con One Direction, que le dio fama a Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tommlinson y Zayn Malik.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que Robbie Williams habló de las batallas que él y sus ex compañeros tuvieron que enfrentar por haber pertenecido a una ‘boy band’, el cantante reveló que tiene planes de lanzar un documental y aseguró que le gustaría incluir a One Direction.

Recordemos que One Direction es considerada como una de las ‘boybands’ más importantes a nivel mundial y se separaron en 2015.

“Si te sientas con One Direction, todos van a tener sus problemas causados por esta máquina. Quiero hacer un documental sobre ello. Tal vez deberíamos hacerlo juntos. Sobre boybands y girlbands y lo que realmente sucede. Por qué la fama te hace eso".

Robbie Williams en Take That

El cantante Robbie Williams se sinceró sobre el difícil momento que todos los integrantes de Take That tuvieron que enfrentar cuando les llegó la fama, asegurando que pertenecer a boybands y girlbands es una situación muy complicada.

Sobre sus ex compañeros el cantante reveló que Gary Barlow, tras su paso por Take That sufrió de bulimia, no salía de su casa y entró en una profunda depresión porque había olvidado cómo escribir canciones.

“Howard Donald quiso suicidarse después de dejar el grupo. Mark Owen ha estado en rehabilitación y Jason Orange simplemente no puede seguir" contó.

Además del difícil momento que han frenado sus ex compañeros, Robbie Williams habló de sus propias batallas en contra de las adiciones, asegurando que fueron en consecuencia de haber sido parte de una boyband.

