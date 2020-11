Robbie Williams no deja que el COVID-19 detenga la navidad con esta canción

¡Robbie Williams le desea sus fans unas felices vacaciones en cuarentena!.

El cantante de pop se inspiró en la pandemia de COVID-19 para crear una nueva canción de navidad que podría convertirse en un clásico instantáneo debido a la situación del mundo.

Robbie Williams lanza, "Can't Stop Christmas", sobre una navidad en pandemia

Robbie Williams celebra navidad pese al COVID-19

El cantante británico presentó su nueva canción navideña, "Can't Stop Christmas" el jueves (19 de noviembre), pero con un toque de 2020. "No puedes quitarnos nuestra temporada, como no puedes quitarnos el vino", canta en un coro demasiado familiar. "Santa está en su trineo, pero ahora está a dos metros".

La canción aparece en el álbum navideño de la estrella pop, The Christmas Present, que presenta una mezcla de clásicos festivos y colaboraciones con Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum, Tyson Fury y más.

Te puede interesar en La Verdad Noticias: ¡Monstruoso! Robbie Williams fue AMENAZADO terriblemente en un viaje

¿Qué te parece la nueva canción navideña de Robbie Williams?, ¿Crees que su canción sobre una navidad con COVID-19 sea un éxito? Dinos en los comentarios.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.