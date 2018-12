Robbie Williams lanzó el video “I Just Want People To Like Me” que grabó en la CDMX (VIDEO)

Robbie Williams estrenó el video oficial de su sencillo “I Just Want People To Like Me”, primera canción que el cantante de 44 años de edad lanza desde el estreno de su disco Under the Radar Vol. 2, de 2017.

“I Just Want People To Like Me” es el primer sencillo promocional de su próximo álbum que se titulará “Under The Radar Vol.3”, que se conformará de 16 canciones en su versión Deluxe, que también incluirá algunos regalos como tarjetas autografiadas y un mensaje escrito por el puño y letra del cantante.

Detalles de “I Just Want People To Like Me"

El videoclip musical fue grabado en el helipuerto de un edificio ubicado en la CDMX, en él se ve a Robbie Williams cantando vestido con una camisa hawaiana e interpretando la canción que compuso con la ayuda de Flynn Francis y Timothy Metcalfe.

Robbie Williams en México.

Su próximo material discográfico verá la luz el próximo 14 de febrero; mientras su más reciente material audiovisual que se estrenó en el último viernes del año fue bien recibido por sus seguidores, pues hasta el momento lleva más de 17 mil vistas en You Tube y más de mil reacciones positivas.