Robbie Williams dice que no tiene dónde vivir después de vender todas sus casas

Robbie Williams dice que su familia está decidiendo dónde debería estar su nueva hogar después de que vendió todas sus casas.

Según los informes, el cantante de Rock DJ vendió su mansión de Los Ángeles al rapero Drake por £ 35 millones en un acuerdo privado.

En enero vendió su casa en Wiltshire por 6,75 millones de libras esterlinas, lo que significa que la familia ahora está analizando sus opciones.

Le dijo a los locutores de radio australianos Kyle y Jackie O: “En realidad no estamos en ninguna parte.

Robbie Williams y Ayda han vendido sus propiedades y están pensando dónde mudarse.

“No tenemos una residencia en este momento, hemos vendido prácticamente en todas partes, no vivimos en ningún lado y estamos tratando de resolverlo.

“Los cuatro niños son constantemente un rompecabezas Rubix Cube que estamos tratando de resolver porque si están educados, no me ven porque estoy por todas partes y si están educados en casa, entonces tienen otro juego. de cosas que son un problema".

Continuó diciendo que no podía confirmar si había vendido o no su mansión a Drake, y bromeó: "Si fuera cierto, habría firmado un acuerdo de confidencialidad con cualquier canadiense con el que sucedió.

“No podría revelar nada de lo que sucedió, me metería en problemas”.

Robbie y Ayda están pensando dónde enviar a sus hijos a la escuela.

Compartió la casa con su esposa Ayda Field, de 42 años, y sus cuatro hijos; Theodora, nueve, Charlton, siete, Colette, tres y Beau, dos.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la estrella de Take That también habló de su película biográfica Better Man: “Estoy filmando una película en Australia. Para un narcisista es un proyecto maravilloso porque se trata de mí y de mi vida".

“El proyecto está un poco desarticulado, pero muy pronto estará en completa armonía. Creo que me interpretaré en una fecha posterior, por supuesto que tendría que hacerlo, creo que me interpretaré durante una gran parte de la película”, agregó.

Se reveló que Robbie Williams ha estado seleccionando a jóvenes estrellas australianas para interpretar a Take That en la película biográfica.

La historia está siendo adaptada por el cineasta australiano Michael Gracey, quien dirigió The Greatest Showman. Robbie habló recientemente sobre cómo se vio obligado a ver la vida de manera diferente desde la muerte de su amigo Shane Warne.

Él dijo: "Su fallecimiento me ha inspirado a pensar en la vida de una manera diferente, y la fragilidad de la vida es aterradora". El famoso cantante también admitió que siempre había admirado a la leyenda del cricket de 52 años y agregó: "Si no amas a Shane Warne, eres un idiota".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!