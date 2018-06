Robbie Williams cumplió su sueño de niño al cantar en el Mundial de Futbol Rusia 2018

Robbie Williams sorprendió a todos los espectadores desde el momento en que ingresó al coloso junto al ex futbolista brasileño Ronaldo e interpretando el tema "Let Me Entertain You".

Robbie Williams en la inauguración de Rusia 2018.

Después se unió la soprano rusa Aida Garifullina para una introducción vocal que se convirtió luego en el tema "Feel". A dúo, Robbie Williams y la estrella rusa cantaron el hit "Angels".

Con el dúo de fondo, ingresó Ronaldo de la mano de un niño ruso para el play de honor. Fue el pequeño el que pateó el balón hacia el lugar en el que se encontraba Zabivaka, la mascota de Rusia 2018.

Sin duda alguna un show increíble, por primera vez el Mundial de Rusia 2018 era inaugurado por el cantante británico Robbie Williams, un apasionado del fútbol que hace días dijo que con esta ceremonia cumplió el "sueño" de su infancia.

Por fin Robbie Williams cumplió el "sueño" de su infancia.

“He hecho mucho a lo largo de mi carrera, y la apertura de la Copa Mundial de la FIFA frente a más de 80 mil aficionados al futbol en el estadio y muchos millones más en todo el mundo es un sueño de la infancia”, indicó el cantante.

“Me gustaría invitar a los fanáticos del futbol y de la música para que festejen con nosotros en Rusia, en el estadio, o para sintonizar sus televisores un poco antes para un espectáculo inolvidable”, añadió el cantante.

Un increíble show el que se vivió en el Mundial de Rusia 2018.

Luego de grandes emociones durante la apertura con el grandioso número musical combinado con la pasión por el futbol, la ceremonia contó con la presencia del campeón del mundo brasileño Ronaldo.

"El partido inaugural siempre es muy simbólico, es el momento en el que uno se da cuenta, como hincha o como jugador, que lo que estuvo esperando por cuatro años finalmente llegó", dijo Ronaldo.

"También es un momento especial para los organizadores. Tras mucho trabajo, finalmente todo el mundo está reunido en tu casa (...) Yo sentí eso hace cuatro años en Brasil y ahora estoy feliz de compartir esa emoción con los rusos", añadió.

Mira el vídeo completo: