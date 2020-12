Robbie Williams confiesa que ya no recuerda las letras de sus canciones ¡OMG!/Foto: La Opinión

Robbie Williams ha revelado que no puede recordar la letra de sus éxitos y necesita un Autocue (Teleprónter). La estrella de 46 años admitió: “En algún momento dejé de poder retener la información sobre las letras de mis canciones”.

“Incluso cosas como Angels y las grandes como Let Me Entertain You. Necesito un autocue ahora porque ya no puedo recordar nada", afirmó el cantante.

Hablaba en su podcast At Home With the Williams con la estrella de Slade, Noddy Holder, quien está celebrando el 47 aniversario de su éxito Merry Xmas Everybody.

Noddy, de 74 años, admitió que no tuvo problemas para recordar sus palabras y dijo: “Oh, nunca llegué a ese escenario, no. Siempre pude recordarlos". El ex compañero de banda de Robbie, Gary Barlow, dijo recientemente que ahora se olvida de la letra de Take That.

Robbie Williams sabe que "Angels" le dió el éxito

Robbie también contó cómo fue impulsado por la compañía discográfica antes de que Angels fuera un éxito: "No lo sabía, pero una nota pasó por la compañía discográfica diciendo 'vamos a dejar a Robbie Williams' y le dieron a esta canción una oportunidad y fuera de ella, lo hicieron. Siempre pensé que iba a pasar algo".

Robbie, que tiene cuatro hijos con su esposa Ayda Field, dijo recientemente que está "viviendo a través de la química" y que se ha convertido en un buen esposo y padre desde que tomó antidepresivos. También dijo que está sintiendo los beneficios de una nueva dieta basada en plantas y un régimen de ejercicio.

El cantante agregó: “Cuando pierdes un poco de peso y comienzas a encajar en cosas bonitas, te sientes bien. Normalmente hago 20.000 pasos al día".

Robbie ahora tiene un estilo de vida diferente, aunque eso no ha cambiado el hecho de que ya no recuerda bien las letras de sus canciones/Foto: NME

Te recomendamos leer: ¡Monstruoso! Robbie Williams fue AMENAZADO terriblemente en un viaje

Robbie Williams de 46 años es recordado por éxitos musicales como “Rock DJ” y “Feel”, entre otros temas. ¿Crees que el cantante podría tener algún problema por no poder recordar sus canciones? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.