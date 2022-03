Roban el anillo que Joan Sebastían le dio a Maribel Guardia durante un asalto

Durante el programa Sale el Sol, se reveló como le roban el anillo que Joan Sebastían le dio a Maribel Guardia, situación que se dio durante un asalto a mano armada, mismo que le dejó algunos traumas a la actriz.

Maribel Guardia dijo que quitaron el anillo que le dio Joan Sebastián, el delito ocurrió cuando ella se encontraba acompañada por el cantante.

La conversación se dio cuando se hablaba sobre el anillo de compromiso de Belinda, motivo por el cual salió el motivo para contar cómo le roban el anillo que Joan Sebastían le dio a Maribel Guardia.

Roban el anillo que Joan Sebastían le dio a Maribel Guardia

Tras el asalto, Maribel Guardia dice que prefiere no usar joyas.

"El anillo que me dio Joan nos lo robaron a los dos en un asalto que tuvimos a mano armada. Me robaron todo lo que llevaba puesto: las joyas, el reloj, a él también le quitaron todo, así que me quedé sin el anillo", contó Maribel Guardia para Sale el Sol.

También mencionó que ahora no usa joyas, e inclusive el anillo de su actual esposo lo tiene guardado porque ha dicho que ha sufrido asaltos en más de una ocasión..

"El anillo (que me dio) mi marido sí lo conservo todavía, lo quiero mucho y lo tengo guardado porque ya no me pongo joyas; se me quitó el gusto para evitar que me anduvieran asaltando. Me robaron muchas veces relojes y joyas entonces ya no me gusta", aseguró.

¿Por qué se separaron Maribel Guardia y Joan Sebastian?

Debido a una infidelidad, la relación entre Maribel Guardia y Joan Sebastian se terminó.

Entre Maribel Guardia y Joan Sebastian hubo un gran amor y tuvieron un romance que duró varios años y del cual nació un niño, pero hubo algo que la cantante nunca le puedo perdonar, una infidelidad.

Un año después del nacimiento de su hijo, Maribel cuenta que una tarde estaban viendo juntos el programa “Ventaneando” que, en ese momento, conducía Juan José "Pepillo" Origel, cuando contó que se había encontrado en un antro a Joan Sebastian y Arleth Terán en una situación romántica.

Por lo que la relación amorosa duró solo 4 años, pero el amor y cariño que se tuvieron duró toda la vida. De hecho es así que recuerda cómo es que le roban el anillo que Joan Sebastían le dio a Maribel Guardia.

