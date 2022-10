Roban a hermano de Yuya 80 mil pesos y deja libre al responsable

El hermano de Yuya, Fichis se encuentra pasando por momentos difíciles pues él y su esposa Paola Poulain fueron víctimas de un robo que les costó 80 mil pesos.

Y es que a la pareja no le ha ido muy bien últimamente pues en noviembre del año pasado perdieron a sus bebés lo que ha conmocionado a sus seguidores y su hermana Yuya.

Mientras que como te dijimos en La Verdad Noticias, su hermana, Yuya se encuentra recbiendo el amor de sus fans al cumplirse un año de su hijo Mar.

Fichis sufre robo de 80 mil pesos

Fue en la plataforma de videos Youtube donde Fhichis y Paola Poulain describieron la situación, según los videos publicados en su cuenta el creador de contenido contó que todo sucedió a finales del mes de septiembre cuando ellos no se encontraban en casa.

Según sus cámaras de seguridad la culpable sería una de las personas que limpiaba su casa en Cuernavaca, Morelos.

Según los videos de las cámaras de seguridad se ve a una mujer cargando varias cajas saliendo del hogar de Fichis y Paola con lo que aparentemente serían los objetos sustraídos.

La pareja confrontó a la sospechosa del robo quien lo negó todo, incluso el influencer indicó que el robo parecía extraño pues parecía que sabían ya dónde se encontraban las cosas.

“yo no me he me he llevado ningún aparato de usted, si usted piensa que yo me lo llevé, yo se lo regreso, yo no me he llevado ningún aparato. Se lo juro que yo no me he llevado ningún aparato”, dijo la mujer.

Tras escuchar las palabras de la misma, los influencers decidieron no tomar acciones legales en su contra, bajo el argumento que ojalá que el dinero le sirva para sacar a su familia a salir adelante.

¿Qué le pasó a los bebés de Fichis y Pao?

Fichis y Paola perdieron a sus bebés de 27 semanas

Fue el pasado lunes 8 de noviembre de 2021 cuando Sergio Castrejón, hermano de Marian Castrejon mejor conocida como Yuya, y conocido como Fichis y la influencer Paola Poulain, dieron a conocer que habían perdido a sus bebés que tenían 27 semanas de gestación.

Días antes, Fichis infiormó que pareja había sido hospitalizada de emergencia debido a las afectaciones derivadas de una infección en el riñón, lo que terminó con en el lamentable desenlace que conocermos.

Las complicaciones de salud obligaron a los médicos a someterla a una cesárea para dar a luz, tras ello la creadora de contenido permaneció en terapia intencsiva y los bebés en estado de gravedad.

Varios días después se supo en sus redes sociales el lamentable deceso de sus hijos.

