Rob Zombie vuelve al mundo del cine con un nuevo filme

Aunque aún no se desconocen algunos detalles de la trama, ni tampoco sabemos la fecha de estreno, ya se ha liberado el primer teaser y se habla de que será una continuación de las historias vistas en "House of 1000 Corpses" y "The Devil's Rejects", dos filmes realmente escalofriantes.

Sheri Moon Zombie vuelve en su papel de la maniática Baby.

Como director de cine, el también escritor estadounidense siempre ha manifestado su fascinación con las películas clase B, algo que ha quedado bien claro en las siete producciones que ha dirigido hasta el momento: “House of 1000 Corpses” (2003), “The Devil's Rejects” (2005), “Halloween” (2007), “H2: Halloween II” (2009), “The Haunted World of El Superbeasto” (2009), “The Lords of Salem” (2012) y “31” (2016).

"House of 1000 Corpses" está ambientad en 1978 y se centra en unos estudiantes universitarios que viajan por una zona rural de los Estados Unidos intrigados por una leyenda acerca del excéntrico científico Dr. Satán, siendo una película terrorífica y muy cargada al gore, la segunda parte "The Devil's Rejects", tiene lugar unos cuantos meses después de los hechos de la primera parte y en ella vemos a la familia de criminales atacada por un grupo de policías comandados por el sheriff del condado.

Además de la película, Rob Zombie no deja la música de lado, ya que en julio comenzará un nuevo tour con Marilyn Manson.

