Rob Zombie, redescubriendo el lado oscuro del género de terror

La carrera artística de más de treinta años de Rob Zombie ha sido posiblemente un desastre caótico. Nacido Robert Bartleh Cummings en 1965, Rob se mudó de Massachusetts a la ciudad de Nueva York a principios de los años 80 para estudiar en la Parsons School of Design, donde pronto conoció y comenzó a salir con su compañera estudiante Sean Yseult. Los dos formaron White Zombie en 1985, banda que adoptó como un atuendo una mezcla sucia y extraña de terror y metal, con una estética deslucida de películas de serie B, logrando convertirse en uno de los actos más importantes de principios y mediados de los 90, tocando giras mundiales por estadios y convirtiéndose en platino dos veces, pese al odio de críticos.

Rob Zombie es un hombre que, debido al sorprendente éxito de una banda de espectáculos de monstruos de los 90, recibió la libertad financiera para explorar cualquier búsqueda creativa.

En 1996 Robert cambia legalmente su nombre a Rob Zombie y dos años después White Zombie se separaba, iniciando su propia carrera grabando seis discos en solitario y también catapultando su trayectoria como realizador de cine, inclinado hacia el terror, pero no el estándar que más que asustar aburre, sino uno que realmente lograra ponerle a las audiencias los pelos de punta.

Rob comenzó a refinar su gusto por el horror desde que era un niño pequeño, a finales de los años 60, cuando hubo una especie de auge del horror: revistas como Creepy, Eerie, Vampirella, y luego en la televisión fue The Munsters, The Addams Family, The Twilight Zone y The Outer Limits.

Rob Zombie admira a Groucho Marx, de hecho en sus películas “House of 1000 Corpses” y “The Devil’s Rejects”, los protagonistas llevan el nombre de los personajes hermanos Marx.

El infierno de producción que rodea a “House of 1000 Corpses”, el primer largometraje de Zombie, es legendario en la historia de las películas de culto. Casi universalmente panorámica, la película fue lanzada por dos estudios diferentes. Finalmente, llegó a los cines a través de Lionsgate como un serio accidente de tren, un sórdido y culpable placer. En muchos sentidos, la trayectoria de la película es representativa de toda la carrera de Zombie, incluidas nueve películas más y seis álbumes en solitario, todos lanzados en diversos grados de reproche crítico.

A Rob Zombie le tiene sin cuidado las críticas negativas a sus películas, pues algo similar pasaba con las críticas a los discos de White Zombie que hoy son considerados clásicos del metal.

Lo que quiere ha estado haciendo Rob son versiones modernas de películas clásicas, viviendo con su esposa, la actriz Sheri Moon Zombie, en una granja tranquila en el noreste y tocar canciones con títulos como "Teenage Nosferatu Pussy" para sus fanáticos dedicados: hombres y mujeres por igual, muchos de los cuales ahora traen a sus propios hijos a sus conciertos.

La obra cinematográfica de Zombie no es una meditación sobre la violencia o la naturaleza de la crueldad de la humanidad. Es la esencia destilada del cine de ciencia ficción y terror: fascinante para mirar, a menudo flotando al borde del desastre total. Es el único cineasta moderno que ha trabajado con éxito "Free Bird" de Lynyrd Skynyrd en un acto final sin dejar rastro de ironía. Y, sin embargo, su próxima película es un drama biográfico sobre los últimos años y la mala salud de Groucho Marx, uno de sus ídolos de la infancia. Si hay un solo tema que abarca todo su trabajo, es un cierto sentido de la mítica Americana, filtrado a través de un espejo de la casa de la diversión.

Rob Zombie respeta el trabajo de realizadores como Quentin Tarantino y Robert Rodriguez y Eli Roth, quienes a su parecer cambiaron el rostro de Hollywood.

A la luz de esto, es algo sorprendente que uno de los pocos críticos de la corriente principal que expresó su apoyo al trabajo de Zombie fue Roger Ebert, quien dijo de “The Devil’s Rejects”: "Una especie de celo descuidado transforma sus horrores. La película no es simplemente desagradable, sino que tiene una actitud y un sentido del humor subversivo. Sus actores se aventuran en la sátira del campamento, pero nunca parecen saber que es gracioso; su sinceridad les da a los chistes una especie de risa solemne de la horca ".

Rob Zombie admite que no está haciendo cosas que sean realmente convencionales, por lo que intentar sacarlas de una manera convencional es casi psicótico.

Del 2003 al 2019 Rob Zombie ha dirigido las siguientes películas: “House of 1000 Corpses”, “The Devil’s Rejects”, "Halloween", “Werewolf Women of the SS”, “Halloween II”, “The Haunted Wolrd of El Superbeasto”, “The Lords of Salem”, “The Zombie Horror Picture Show”, “31” y “3 From Hell”.

Ricardo D. Pat