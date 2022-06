Rob Kardashian y Blac Chyna llegan a un acuerdo en caso de "porno de venganza".

Rob Kardashian y Blac Chyna llegaron a un acuerdo antes de la selección del jurado en su caso de pornografía de venganza, según supo el medio estadounidense Page Six. Un secretario del Tribunal Superior de Los Ángeles nos informó el lunes por la mañana que los ex habían llegado a un acuerdo, aunque los términos siguen sin estar claros.

Los jurados potenciales ya estaban alineados fuera del juzgado, pero serán despedidos dada la actualización de último minuto. La noticia llega días después de que un juez denegara la moción de Kardashian para hacer cumplir un acuerdo anterior, por lo que es posible que se haya hecho una segunda oferta.

La Verdad Noticias informa que, Chyna, de 34 años, estaba demandando a Kardashian, de 35, por publicar fotos y videos de ella desnuda en las redes sociales en julio de 2017. Los ex comparten a Dream, una hija de 5 años.

¿Por qué Blac Chyna demandó a Rob Kardashian?

Rob Kardashian y Blac Chyna llegan a un acuerdo en su demanda.

La ex estrella de "Keeping Up With the Kardashians" compartió la serie de publicaciones gráficas como parte de la tumultuosa pelea de la pareja luego del final de su compromiso.

El contenido explícito incluía una foto de lo que el infame Rob Kardashian afirmó que era la vagina de Chyna, que supuestamente ella le envió en un mensaje de texto después de que él se lo pidiera para poder eyacular "antes de ducharme".

“Esto es de Chyna ayer para mí. Nunca me han faltado tanto al respeto en mi vida. Ayer le compré 250 mil joyas”, escribió junto a la captura de pantalla. “Esta mujer es tan irrespetuosa y no me importa”.

Kardashian también publicó un video que parecía mostrar a Chyna en la cama con otro hombre. “Jajajaja Chyna me acaba de enviar este video diciendo feliz 4 de julio que loco”, comentó. “Ven a pasar tiempo con tu hija en lugar de joderme a mí y luego a este tipo justo después. Necesitas ayuda."

Blac Chyna obtuvo una orden de restricción contra Rob Kardashian

Días después, Chyna obtuvo una orden de alejamiento contra su ex prometido. Robert Shapiro, el abogado que representaba a Kardashian en ese momento, posteriormente se disculpó en nombre de su cliente. Sin embargo, Blac Chyna presuntamente amenazó con un arma a Rob Kardashian tiempo antes de dicha orden.

“Personalmente, en nombre de Robert Kardashian, me disculpé y ofrecí nuestro arrepentimiento por lo que sucedió en los últimos días, y ahora avanzamos para hacer una cosa y solo una cosa: lo que sea mejor para este niño”, dijo Shapiro. en ese momento, refiriéndose a Dream.

El mes pasado, los dos terminaron una batalla legal por separado en la que Chyna había demandado a Kardashian y su familia por difamación. Un jurado decidió que las Kardashian-Jenner no difamaron a Chyna, por lo que no le otorgaron daños. Sin embargo, el jurado encontró que Kim Kardashian, Kris Jenner y Kylie Jenner actuaron para proteger sus propios intereses económicos.

