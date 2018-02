Rob Kardashian sorprende con pérdida de peso y luce súper hot

Rob ahora esta delgado y luce súper bien después de luchar para tener una vida más saludable

El hermano menor de las hermanas Kardashian, Rob Kardashian, de 30 años de edad, saltó a la fama gracias a las primeras temporadas del reality show Keeping up with the Kardashians.

Sin embargo poco a poco su aparición en el programa que estelariza su familia, el clan Kardashian-Jenner, se fue diluyendo, pues mucho se ha dicho que Rob sufría de depresión y ansiedad a causa de la fama que las cámaras le ha traído a su vida.

Además de todo esto, el pequeño de la familia comenzó a aumentar de peso considerablemente y su lucha por llevar una vida más saludable se volvió noticia, situación que provocó que muchos medios, principalmente en Estados Unidos, comenzaran a seguirlo por todas partes.

Por ello muchos piensan que este integrante de la famosa familia tomara la decisión de alejarse de todas las cámaras.

Rob Kardashian baja de peso y luce súper hot

Incluso hace aproximadamente tres años, varios paparazzis fotografiaron Rob Kardashian saliendo de comer hamburguesas en Los Ángeles.

Vestido de negro, con unos pantalones cortos, zapatos deportivos, gorra y una camisa suelta, el hermano menor de Kim Kardashian lució varios kilos de más.

¿Que le pasó a Rob Kardashian? Dios. pic.twitter.com/37HSG7QOpu — Vaya Vaya (@soyvayavaya) 19 de junio de 2015

“Siempre fue muy atlético, pero durante los últimos año subió cerca de 100 libras. No quiere salir de la casa, se perdió Navidad, se perdió la boda (de Kim y Kanye West)”, comentó su madre en esa ocasión.

Y cuando mantuvo su relación con Blac Chyna, madre de su hija Dream, fue más que evidente el cambio físico de la celebridad.

Pero fue justamente cuando se convirtió en padre cuando las cosas comenzaron a cambiar, pues se sometió a una dieta con la que hasta el momento ha bajado unas 60 libras, casi 30 kilos.

Ahora volvieron a fotografiarlo y si que luce totalmente distinto. Y es que es notorio que ha perdido mucho peso y luce espectacular.

Vistiendo de negro, usando tenis de color blanco, se puede observar cómo está cambiando físicamente.

Estas fotos que circulan en las redes son la prueba