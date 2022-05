Rob Kardashian no quiso asistir a la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker

El único varón de las Kardashian-Jenner se ha mantenido alejado del ojo público/Foto: Debate y Glamour

Rob Kardashian no viajó a Portofino, Italia para la boda de su hermana mayor, Kourtney Kardashian con el baterista, Travis Barker. Se ha revelado que el empresario y ex modelo de 35 años de edad no quería estar frente a los paparazzis durante el evento, así que decidió no acudir al enlace matrimonial.

De acuerdo con el sitio Life&Style, el padre de Dream Kardashian, optó por no acudir a la romántica ceremonia en Europa debido a la carga mediática que tendría el evento: “Él sabía que la boda sería en el escenario mundial”, por lo que prefirió no acompañar a su hermana, señaló la fuente.

Como te informamos en La Verdad Noticias, el nombre de Rob Kardashian volvió a sonar después de que su ex, Blac Chyna lo demandara a él y a su familia por millones de dólares. Sin embargo, la madre de su hija, no logró ganar dicho proceso legal.

Rob Kardashian se ha alejado del espectáculo

Rob solamente ha aparecido en las redes sociales de sus hermanas/Foto: Quien

Esta no es la primera vez que Rob se pierde la boda de una de sus famosas hermanas, ya que como vimos en la novena temporada del desaparecido reality “Keeping Up With the Kardashians”, el fundador de la marca Arthur George tampoco asistió a la boda de Kim Kardashian y Kanye West que tuvo lugar también en Italia pero en 2014.

El empresario poco a poco se fue alejando del espectáculo y de la vida pública desde que comenzó a tener problemas de salud mental tras haber subido drásticamente de peso. Aunque con el pasar del tiempo ha logrado bajar varios kilos, Rob Kardashian decidió alejarse de las cámaras. Incluso no forma parte del nuevo reality show de su familia, “The Kardashians” en Hulu.

Rob Kardashian sí estará en la siguiente boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker

Se espera que Rob sí asista a la ceremonia nupcial de Los Angeles/Foto: Kpopnews

Aunque Rob no viajó con sus hermanas, se espera que celebre con Kourtney y Travis a su regreso a Los Ángeles, en una cuarta boda con amigos y otros familiares, entre ellos su abuela Mary Jo, que no pudo ir a Italia.

“Hay mucha gente con la que todavía tienen que celebrar en Los Ángeles… La abuela de Kourtney es muy importante para ella, al igual que el padre de Travis, Randy Barker, y no pudieron hacer el viaje, razón por la cual fueron testigos en la ceremonia civil celebrada la semana pasada California", explicó el informante.

Recordemos que la pareja bautizada como “Kravis”, se casó primero en Las Vegas, después en el registro civil en Santa Barbara, California; su tercera boda fue la ceremonia religiosa en Italia y en unos días tendrán una cuarta boda en L.A. donde asistirán muchas más personas, entre ellas Rob Kardashian.

