Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Rizzo de Grease hoy luce totalmente irreconocible. La rebelde, la malvada, Rizzo en "Vaselina" era todo lo contrario a "Sandy". Una mujer abierta y alocada que al final se encontró a sí misma y dejó de hacer todo lo que le hacía daño. Ahora la actriz Stockard Channing, quien interpretó a la rebelde "Betty Rizzo" en la película "Vaselina" en la década de los 70, dejó en shock a más de uno. Pues luego de varios años apareció ante las cámaras para dar una entrevista en el programa de televisión 'Lorraine on ITV'.

#StockardChanning on Grease's enduring popularity: 'I am the world's oldest living teenager!' pic.twitter.com/oiDW6eZqQS