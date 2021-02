Rix fue arrestado por violación a Nath Campos

El famoso youtuber Rix está en medio de una fuerte polémica, luego de que la Fiscalía General de la Ciudad de México dio a conocer su detención por supuesta violación a la youtuber mexicana Nath Campos.

Fue la mañana de este jueves que el youtuber Ricardo “N”, conocido como Rix, fue detenido por tentativa de violación, unas semanas después de que fuera denunciado públicamente por Nath Campos, otra creadora de contenido.

Por medio de un comunicado oficial que se anunció que Agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo ingresaron en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para ponerlo a disposición de un juez por la probable comisión.

Se ha resaltado que el youtuber es acusado de un delito que tuvo lugar en 2017 contra una mujer que lo denunció ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales; tras la acusación y los procesos legales correspondientes, la fiscalía localizó y aprehendió al youtuber en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

El supuesto abuso de Nath Campos por Rix

La popular youtuber Nathalia Campos Trigos, mejor conocida simplemente como Nath Campos, el 22 de enero cuando decidió romper el silencio y dar a conocer de forma pública que fue víctima de abuso sexual por parte del también youtuber Rix.

La información difundida por la influencer en un video de casi 50 minutos publicado en su canal de YouTube, el abuso ocurrió tras haber ido de fiesta juntos, así lo detalló:

Hace unos años salí de antro con unos amigos. Todos yotutubers. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, recuerdo pocas cosas.

En la versión de Campos Trigos mencionó que llegaron a su departamento y Rix se ofreció a ayudarla a subir; sin embargo, lo que recordó después es que el youtuber estaba sobre ella:

Recuerdo que vomité de camino, llegamos a mi edificio, y recuerdo que Rix, uno de mis amigos que llegó acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien; los otros amigos se fueron.

“Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir”.

Entre otros detalles del supuesto hecho Nat Campos detalló: Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha.

En su dicruso la youtuber mexicana expresó que al otro día solo le pidió a su supuesto amigo que se fuera de su departamento: Cuando desperté en la mañana fue gritarle a Rix, que me dijera qué había pasado, que me explicara la situación, le pedí que se fuera, se fue.

“Después me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho y que no quería que me mal vibrara con él y que era una situación en la que yo también había participado”.

Inicia vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en México. Síguenos en Google News para mantenerte informado.