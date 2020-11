Rita Ora violó las reglas de la cuarentena al realizar su fiesta de cumpleaños/Foto: MDZ Online

La fiesta de cumpleaños de Rita Ora terminó con estrépito cuando llegó la policía para disolver la escena.

Ora, que estaba celebrando su 30 cumpleaños, supuestamente rompió reglas de la cuarentena por organizar una fiesta secreta el sábado por la noche en un restaurante al oeste de Londres, con más de 30 personas, informó The Sun. Los asistentes a la fiesta de la cantante incluyeron modelos como Cara y Poppy Delevingne.

Nicholas Fallows, que figura como propietario del restaurante Casa Cruz, le dijo al tabloide británico que era la primera vez que oía hablar de la fiesta, ya que el lugar es "propiedad de accionistas".

Un portavoz del primer ministro Boris Johnson dijo que todos, "incluidas las celebridades", debían seguir las nuevas reglas de bloqueo para frenar la propagación del coronavirus. El portavoz también enfatizó que “depende de la policía decidir qué acción tomar” si se rompen las reglas.

Rita Ora pide disculpas por hacer la fiesta

La cantante británica Rita Ora se disculpó el lunes por romper las reglas de encierro de COVID-19 al realizar su fiesta de cumpleaños, diciendo que fue "un error de juicio grave e inexcusable".

Bajo las reglas de cierre que terminan el miércoles, todos los pubs y restaurantes en Inglaterra deben cerrar excepto para llevar y entregar a domicilio, y las personas tienen prohibido reunirse en interiores con miembros de otros hogares.

Ora dijo en Instagram que había realizado "una pequeña reunión con algunos amigos para celebrar mi 30 cumpleaños".

"Fue una decisión espontánea tomada con la opinión equivocada de que estábamos saliendo del encierro y esto estaría bien", escribió.

Ora, cuyos éxitos incluyen "Anywhere" y "I Will Never Let You Down", dijo que ahora se dio cuenta de "cuán irresponsables eran estas acciones y asumo toda la responsabilidad". Sin embargo, la acción de Rita hizo que los internautas tuvieran opiniones divididas sobre el hecho.

Rita recurrió a su cuenta de Instagram para disculparse con sus fans por romper las reglas de la cuarentena/Foto: Twitter

Algunos usuarios de las redes sociales opinaron que hay muchos otros famosos que han hecho fiestas aún más grandes, y no se les ha señalado tanto como lo hicieron con la cantante.

Te recomendamos leer: Rita Ora con tristeza revela la pérdida de un ser muy importante en su familia

¿Crees que Rita Ora debería recibir una multa o castigo por la fiesta que hizo en medio de la pandemia? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.