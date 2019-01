Rita Ora, nueva musa de Escada

A pesar de su faceta como cantante, Rita Ora tiene el perfil y estilo idóneos para triunfar como icono de moda. Por ello, son muchas las marcas que se interesan por su imagen y una de ellas la acaba de presentar como la protagonista de su campaña primavera-verano 2019. Se trata de Escada, que acaba de convertir a la intérprete de Let You Love Me, en su nueva y espectacular musa.

En las distintas imágenes, la cantante británica de ascendencia kosovar, aparece luciendo un look elegante y colorista: camisa holgada de seda azul y pantalones en rojo. Además, en cada una de las instantáneas, la estrella posa con el it bag de la firma, un diseño llamado Hear, que se ha creado en bicolor.

El porcentaje de las ventas de este bolso con cadena, que saldrá a la venta el próximo 26 de marzo, irá destinado a Women for women, una oenegé que ayuda a las mujeres en zonas de conflicto como las que se encuentran en Kosovo.