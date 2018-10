Rita Ora enloquece a las redes con candente foto al desnudo (foto)

Rita Ora es una artista británica, que ha sobresalido en el mundo de la música en los últimos años pues incluso ella y sus canciones han sido parte de películas de la serie de películas “50 sombras de grey”

Al borde de la censura

Ahora la famosa cantante le robó suspiros a miles de sus seguidores en Instagram pues publicó un corto clip de sonido de su nuevo sencillo “Let you love me” acompañado de una sensual foto suya completamente desnuda, cubriéndose únicamente con sus brazos, dejando al descubierto su impresionante figura, lo que hizo que le llovieran halagos de todo tipo en la publicación que ya tiene más de un millón de likes.

Y aunque la foto es un deleite para la vista de sus fans la cantante estuvo a punto de ser censurada pues la famosa red social tiene una estricta regla acerca de los desnudos pues no permite ese tipo de contenidos en su plataforma.

“Let you love me" es un tema que será parte de su nueva producción discográfica titulada “Phoenix”



La cantante incluso ha participado con el famoso cantante Eminem, aquí te dejamos el vídeo: