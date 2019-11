Rita Ora celebra un SENSUAL cumpleaños ¡Felices 29! (FOTOS)

La famosa británica Rita Ora, quien es cantante, compositora y actriz, cumple el día de hoy 29 años y es un buen momento para hablar un poco de su trayectoria artística y sus mejores momentos dentro del mundo de la música.

Rita Ora desde que saltó a la fama en la industria del entretenimiento, ha logrado convertirse en una de las celebridades más populares en el Reino Unido y en todo el mundo, pues su historia no es del tipo convencional, sino que todo se debe principalmente al poder de Internet y YouTube.

¿CÓMO FUERON LOS INICIOS DE RITA ORA?

Al igual que Justin Bieber fue descubierta por un publicista en 2011, cuando la cantante colocó varias portadas y videos en su canal de YouTube, donde logró atraer la atención de DJ Fresh, que curiosamente estaba buscando una vocalista femenina en el momento en que encontró a Ora y lo siguiente fue que ella apareció en su canción, “Hot Right Now”, que inmediatamente alcanzó la primera posición en la lista de singles del Reino Unido.

¿DÓNDE NACIÓ?

La cantante inglesa Rita Ora nació en Kosovo, pero su familia se mudó a Londres cuando Ora tenía un año, se graduó de la Sylvia Young Theatre School; en 2008, firmó con Roc Nation, por lo que comenzó con apariciones en el video musical "Forever Young" de Jay Z y el video de Drake para "Over", pero eso no es todo pues, Ora comenzó a actuar en noches de micrófono abierto en Londres, para después calificar para el Festival de la Canción de Eurovisión en 2009, pero no lo hizo porque no sentía que estuviera lista.

SOBRE SU MÚSICA…

El primer álbum de Rita Ora fue lanzado en 2012 con el nombre de “Ora” y en 2013 logró ser elegida para abrir los conciertos de gira “Euphoria” de Usher, que se pospuso y por lo que decidió realizar su propia mini gira por los Estados Unidos.

En 2015, Ora presentó una demanda contra Roc Nation alegando que había producido varios álbumes, pero que solo se le había permitido lanzar uno, hecho que terminó llegando a un acuerdo con Roc Nation y firmó con Atlantic Records y Warner Music Group en 2016 y en diciembre de 2018, Ora lanzó su segundo álbum "Phoenix", que es el último hasta el momento.

