Ringo Starr, icónico baterista de The Beatles, cumple 81 años

Este 7 de julio, Ringo Starr está cumpliendo 81 años de edad. Es uno de los bateristas más importantes en la historia del rock que saltó a la fama mundial cuando formó parte de The Beatles y dio voz a varias canciones, como “Boys”, “Act Naturally”, “Yellow Submarine”.

Desde el inicio de su carrera marcó su estilo y su carisma que encajaban perfectamente en el cuarteto de Liverpool.

Además de su talento, se ha mostraron como alguien muy humano y humilde, pues sabe reconocer el talento de otros artistas sin importar la edad. Esto quedó claro cuando eligió a Billie Eilish tras triunfar en los Grammy 2021 en la categoría de “Grabación del Año”.

¿Cómo llegó Rindo Starr a The Beatles?

Formó parte de la banda gracias a una recomendación

Luego de realizar una prueba del famoso grupo musical con la discográfica EMI, George Martin, quien era productor en aquel momento, le ofreció un contrato pues la banda estaba buscando un nuevo baterista, ya que Pete Best, no era “lo suficientemente bueno” para formar parte de las primeras canciones.

Brian Epstein, manager del grupo, fue el encargado de notificarle a Best que quedaba fuera del proyecto y le prometió conseguirle otra banda para tocar. Añadió que la personalidad que tenía no le ayudaba, por lo que no encajaba con los demás.

“John Lennon incorporó a Paul en la banda. McCartney sumó a George y fue este quien sugirió a Ringo”.

Cuando se volvió el baterista de The Beatles, mostró un curioso detalle; es zurdo, pero tiene un gran talento al tocar como diestro y es notorio en temas como ‘Come Together’ o ‘Day Tripper’.

¿Cómo festeja su cumpleaños Ringo Starr?

El baterista tiene icónicas celebraciones de cumpleaños

Cada año se acerca a sus fans para celebrar un año más de vida y la ha bautizado como “Peace and Love”. A través de redes sociales invitó a todos a publicar “7-7-21”, y de ese modo, afirma que él sabrá que sigue vigente entre el público.

“Invito a todos los que quieran unirse a la celebración de paz y amor por mi cupleaños”.

El primer festejo lo llevó a cabo en el 2008, en el Hard Rock Café en Chicago, en donde personalmente repartió cupcakes a sus seguidores.

Debido a la pandemia de COVID-19, el año pasado tuvo que festejar su octava década de vida a través de una transmisión en vivo a través de redes sociales. Se espera que este año, Ringo Starr festeje su cumpleaños 81 de manera similar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!