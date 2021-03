Ringo Starr elogia a Billie Eilish tras triunfar en los Grammy 2021

El fin de semana pasado, Ringo Starr tuvo el honorable deber de presentar el premio Grabación del Año en los Grammy 2021. Al final, el premio fue para Billie Eilish y Finneas por su emotiva canción “Everything I Wanted”.

Esta victoria para Eilish y Finneas marca solo la tercera vez que el premio Grabación del Año se otorga al mismo artista dos años consecutivos. A principios de esta semana, Starr reflexionó sobre los Grammy 2021 en una nueva entrevista.

El viernes, Starr lanzó su nuevo EP Zoom In, su primer lanzamiento desde el largometraje What's My Name de 2019. El EP de cinco pistas incluye el estelar “Here’s To The Nights”, que presenta a Paul McCartney, Dave Grohl, Lenny Kravitz, Sheryl Crow y Finneas entre otros.

Aunque Starr ha colaborado con Finneas, no había tenido la oportunidad de conocer a Billie Eilish hasta los Premios Grammy 2021. Durante una reciente conferencia de prensa de Zoom para Zoom In, Starr elogió a Eilish después de conocerla en la ceremonia de premiación.

Starr habló maravillas de Billie Eilish tras conocerla en los Grammy 2021

También agradeció especialmente a Finneas por aparecer en su nuevo EP. “Fue un gran placer para mí estar en los Grammy el domingo y presentar la Mejor Grabación a Billie Eilish, que creo que es simplemente increíble, ya Finneas, que me ayudó en mi EP”, dijo Starr.

“Fue genial conocerla y, musicalmente, es genial. Ella es un hermoso ser humano". Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Eilish y Finneas obtuvieron tres nominaciones al Grammy este año, incluidas Canción del año y Grabación del año por "Everything I Wanted".

También fueron nominados, y finalmente ganaron, Mejor Canción Escrita para Medios Visuales por su tema musical de James Bond " No Time To Die ". Además, Eilish obtuvo su propia nominación a Mejor interpretación pop solista por "Everything I Wanted".

