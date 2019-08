Ringo Starr confirmó la reedición del álbum “Abbey Road” de Los Beatles

Tras la exitosa y monumental remozada versión del "White Album", que vio la luz el año pasado, tenemos buenas noticias para los fans de Los Beatles, habrá una reedición de "Abbey Road". La información fue confirmada por el histórico baterista.

"Me han encantado todos estos relanzamientos, por el remaster. Puedes escuchar las baterías", comentó el nacido Richard Starkey, agregando que no es muy seguidor de este tipo de lanzamientos, más que nada porque "Me harto un poco con cosas como la Toma 9 o Toma 3, las cosas extrañas que no sacamos. Pero eso es parte del box set y tienes que hacer cosas así".

Está considerado uno de los álbumes mejor elaborados por The Beatles, aunque la banda apenas funcionaba ya como un grupo unido en esa época. En el año 2003, ocupó el puesto n.º 14 en la lista realizada por la revista Rolling Stone de Los 500 Mejores álbumes de todos los tiempos.

Es uno de los seis álbumes certificados con disco de diamante de Los Beatles , lo que los convierte en los máximos ganadores de este reconocimiento en la historia de la música.

Todavía no hay fecha ni mayores detalles sobre la futura reedición del álbum que este año cumple medio siglo, y fue el último grabado en el estudio por el cuarteto nacido en Liverpool.

Ricardo D. Pat