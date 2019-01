Rinde merecido tributo al inmortal Juan Gabriel

El artista regiomontano Javier Miranda manifestó a Grupo Editorial La Verdad estar muy contento, muy feliz por estar por primera vez en Mérida. “Va a ser impresionante para mi presentarme ante esta gente tan bonita que sepan que traigo un espectáculo que tributa al grande de México: Alberto Aguilera Valadez “Juan Gabriel”, interpretado por Javier Miranda, voz e imagen de Juan Gabriel, diseñado para que la gente pase un momento muy agradable.

Javier lleva más de 25 años de trayectoria artística, muchos de ellos tributando a Juan Gabriel, por ello su deceso además de causarle una profunda tristeza lo obligado a realizar modificaciones en su propuesta. “Cuando falleció el señor Juan Gabriel, fue muy difícil para mí, yo tenía antes otro show y tuve que cambiarlo, porque antes era más de comedia, no quiere decir con esto que mi show sea aburrido ni mucho menos, es pícaro, es lo que hacía Juan Gabriel en un escenario”.

El parecido de Javier Miranda con Juan Gabriel es realmente sorprendente.

Cuestionado acerca de lo que es más difícil de interpretar a Juan Gabriel en el departamento vocal, comentó: “Tiene muchas canciones muy altas a las que tienes que tenerle mucho respeto, por ejemplo “Amor Eterno” hay otros imitadores que no la respetan ni saben el significado de la letra, lo todo lo toman en broma, lo que no debe de ser, no quiero mencionar nombres, pero por culpa de varios compañeros hacen que a todos nos cataloguen como “chistositos” o “Es otro Juangabrielito”, cosas así.

Comentó que en una ocasión, los abogados de Juan Gabriel lo contrataron para entrar por un lado de la corte para que Juan Gabriel saliera por el otro, lo que ocurrió hace siete años en la Ciudad de México. “Lamentablemente no tuve la oportunidad de tomarme una foto con él”. Recientemente, en el mes de noviembre estuvo de vacaciones en Cancún pero no pudo disfrutarlas porque la gente se acercaba a pedirle que cantara, a pedirle fotografías, a bromear con él, lo que realmente no lo molestó porque siempre trata de complacer a todos.

Javier Miranda cumplió ya 25 años de trayectoria artística.

El artista señaló que siempre trata de adentrarse cada vez más en el personaje de Juan Gabriel, por ello los shows nunca son iguales, ya que aseguró que además como artista siento la obligación de entregarse al público, “A mí me encanta mucho mi trabajo, me molesta cuando veo gente que hace dizque imitaciones y nada más están haciendo tonterías o sea de amaneramientos y todo eso, que eso no era el señor Juan Gabriel, él era un maestro de la voz y la presencia porque donde se paraba, borraba al que estaba al lado.”

Dijo en la Asociación Nacional de Actores le entregaron recientemente su medalla por sus primeros 25 años como artista. “Para mí es un orgullo, le doy gracias a Dios que me dio este bello trabajo que hago con mucha alegría, no siento que es un trabajo pero sí es mi trabajo”. Javier Miranda presentará su tributo a Juan Gabriel este jueves 10 y viernes 11 de enero en punto de las 21:00 horas en el Centro Cultural Dante.

Ricardo D. Pat