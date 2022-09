Rihanna y los grandes hits que podría cantar en su show de medio tiempo

Las canciones que podía cantar en su show de medio tiempo

La icónica cantante Rihanna confirmó su participación en el medio tiempo del Super Bowl 2023 y misma que representa su tan esperado regreso a la escena musical.

Hay que recordar que la intérprete se había negado años anteriores en estar en dicho show y año tras año figuraba como una de las grandes favoritas para romperla en el escenario.

Luego de que Taylor Swift rechazara la invitación, la cantante de Barbados no dudó ni un segundo y aceptó la propuesta de Apple Music y la NFL para ser la artista central de dicho evento.

Las canciones que podía cantar en su show de medio tiempo

Hablar de Rihanna nos llevaría horas, varias páginas de noticias y demás, pues su carrera la pone en el más alto estatus de intérpretes femeninas de todos los tiempos y su show en el medio tiempo será de hit tras hit.

"We Found Love", "Umbrella", "What's My Name", "Work", "Diamonds", "Love on the Brain", "Love The Way You Lie" y "Where Have You Been" figuran la lista de temas con los que podía marcar historia.

Hay que recordar que los artistas tienen de 12 a 15 minutos para armar un recorrido de sus mejores canciones y también que no cobran un solo dólar por su presentación, sin embargo les asignan un presupuesto de millones de dólares para el armado general.

Te puede interesar: Rihanna es ahora la multimillonaria más joven de Estados Unidos

¿Qué artistas podrían acompañar a Rihanna en el escenario?

¿Qué artistas podían acompañar a Rihanna en el escenario?

Es común que cada que un artista toma la batuta de dicho evento se refuerce con amigos y colegas de la música, a los que el público disfruta ver cantando juntos.

En el caso de la intérprete barbadense son varios los famosos con los que ha tenido la fortuna de trabajar y a quienes podía invitar a cantar juntos.

Britney Spears

Britney Spears



Eminem Shakira

Shakira

Justin Bieber

Justin Bieber Drake

Drake



Calvin Harris

Además con su show se marcaría el regreso de la cantante internacional a la industria del entretenimiento, pues desde hace siete años que Rihanna no lanza material alguno ni se ha presentado con su música.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!