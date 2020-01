Rihanna y Drake vuelven a dar señales de ROMANCE, ¡¿Ya regresaron?!

La cantante Rihanna de 31 años y el rapero Drake de 33 años han vuelto a dar señales de romance, lo que han emocionado a los fanáticos. Y es que desde hace unos días atrás, la cantante de Barbados volvió a estar soltera luego de que terminara con su novio millonario Hassan Jameel, con quien estuvo en una relación sentimental por casi tres años, y ha sido uno de los romances más discretos de Rihanna.

Con su ruptura amorosa, Rihanna fue captada muy cerca del cantante Drake, quien se rumoraba estaba enamorado de la cantante desde hace varios años, incluso antes de que hicieran la canción “Work” en el 2016. De hecho, ambos artistas sostuvieron un fugaz amorío que nunca fue confirmado oficialmente en su momento, pero en diversas ocasiones se dejaron ver Rihanna y Drake como una pareja de enamorados.

Pero ahora que ambos no tienen relación sentimental alguna, fueron captados celebrando juntos en una fiesta por el Día de Yams en el Barclays Center de Brooklyn, para apoyar a A$AP Rocky, quien presuntamente también estuvo relacionado sentimentalmente con Rihanna. Aunque en la fiesta no se les vió en modo romántico, sí estaba demasiado cerca, a solo unos centímetros de distancia.

Rihanna y Drake, una intermitente relación romántica

Aunque ambos cantantes no reconocían su romance, hasta el 2017, cuando Rihanna habló un poco sobre el tema, argumentando que ya no eran amigos pero sí tuvieron algo más; ahora se ha levantado el rumor de un posible reencuentro amoroso. En la fiesta donde asistieron no se juntaron, pero si quedaron muy cerca uno del otro, lo que comprueba que quizá la llama del amor y la pasión entre Rihanna y Drake aún no se termina.

Por su parte, la cantante de “Diamonds” ha dicho desde el 2019 que se tomará una pausa en su carrera musical para poder centrarse en su vida privada ahora que está soltera, ¿estará Drake dentro de sus nuevos planes de vida?

