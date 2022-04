Rihanna y A$AP Rocky escapan a Barbados en medio de rumores de infidelidad.

Rihanna y su novio A$AP Rocky están superando los rumores de infidelidad, ya que recientemente fueron vistos aterrizando en el país de origen de la cantante de “Work”, Barbados.

La pareja junto con el séquito de Riri fueron vistos llegando al Aeropuerto Internacional Grantly Adams en el país caribeño el viernes por la noche en imágenes obtenidas por The Shade Room.

La cantante de "Needed Me" fue vista con un minivestido multicolor y tacones con el cabello recogido en un moño alto mientras ella y su novio rapero salían del aeropuerto y se subían a una camioneta velocista blanca.

A$AP Rocky acusado de ser infiel a Rihanna embarazada

Rihanna y A$AP Rocky escapan a Barbados en medio de rumores de infidelidad.

La escapada se produce cuando Rocky se enfrentó a acusaciones de engañar Rihanna, la superestrella del pop embarazada, con la diseñadora Amina Muaddi, quien desde entonces se ha pronunciado y calificó el rumor de "mentira infundada".

“Siempre he creído que una mentira infundada difundida en las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil”, comenzó. “Inicialmente supuse que este chisme falso, fabricado con una intención tan maliciosa, no se tomaría en serio.

“Sin embargo, en las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas independientemente de la base fáctica y que nada está fuera de los límites”.

Rumores sobre la separación de Rihanna y A$AP Rocky

Rihanna y A$AP Rocky escapan a Barbados en medio de rumores de infidelidad.

La Verdad Noticias informa que, los rumores comenzaron el jueves cuando el escritor Louis Pisano, a quien la revista Interview una vez llamó "el influencer de la moda más desordenado de Instagram", afirmó en Twitter que Rihanna, de 34 años, y Rocky, de 33, se habían separado.

“Rihanna y ASAP Rocky se han separado. Rihanna rompió con él después de que lo sorprendiera engañándolo con la diseñadora de zapatos Amina Muaddi”, alegó Pisano, y agregó: “ASAP & Amina no es nueva, ya que lo estuvo viendo hace años y también colaboró con él en una colección de zapatos”.

Desde entonces, Pisano se arrepintió de anunciar la ruptura entre Rihanna y A$AP Rocky: “Anoche tomé la tonta decisión de tuitear información que había recibido. “No voy a hablar de fuentes, culpar a otros por una discusión que se inició, etc. porque al final del día tomé la decisión de redactar ese tuit, presionar enviar y publicarlo con mi nombre.

“Me gustaría disculparme formalmente con todas las partes que involucré en mis acciones y por mis tuits imprudentes”, agregó. “No tengo excusa para ello, he estado demasiado envuelto en el drama de Twitter y, lamentablemente, me incliné por ser desordenado como marca, que es algo de lo que voy a alejarme en el futuro”.

