Rihanna vuelve a la música en una colaboración con PartyNextDoor

La cantante de Barbados, Rihanna le ha traído una gran alegría a sus fans durante esta cuarentena, ya que después de más de 3 años de ausencia musical, la intérprete está de regreso con una canción en colaboración junto al rapero PartyNextDoor.

El nuevo tema se llama “Believe it” y ya puedes escucharlo en las diferentes plataformas de música. Aunque no es una canción propia de Rihanna, los fans se sienten muy felices de escuchar algo nueva de la cantante, ya que desde el 2017 no había lanzado algo nuevo en la música. Recordemos que su último álbum fue “Anti” en el 2016, del cual salieron hits como “Work” y “Love on the Brain”.

Después de ese fantástico disco, la cantante Rihanna de 32 años sólo había hecho colaboraciones musicales con reconocidos artistas como N.E.R.D, Future, DJ Khaled y Kendrick Lamar. Y aunque “Believe it” también es un dueto junto al rapero de 26 años PartyNextDoor, es un gran regreso de Rihanna.

El audio oficial de “Believe it” fue estrenado el 26 de marzo y ya cuenta con más de 700 mil reproducciones en Youtube. En la canción se puede escuchar la melodiosa voz de la cantante de “Diamonds” y aunque sólo repite algunas frases, es posible que el tema se convierta en uno de los favoritos de los fans.

Rihanna gana millones aún sin cantar

La intérprete de “Umbrella” es considerada una de las cantantes con más dinero en todo el mundo, y eso que hace más de 3 años que no lanza un nuevo disco. Pero Rihanna ha forjado su fortuna gracias a sus diversos negocios más allá de la música, que han sido igual de frutíferos que su carrera musical.

Recordemos que Rihanna gana millones de dólares por su famosa línea de maquillaje “Fenty Beauty”; de igual manera, la cantante tiene una línea de ropa y otros negocios que la han convertido en una exitosa empresaria. Así que si llega a lanzar un nuevo álbum, sería otra gran fuente de ingresos para la estrella.