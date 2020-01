Rihanna termina con su novio millonario de Arabia Saudita.

Nikkie de Jager, una popular youtuber que realiza tutoriales de maquillaje, reveló que es mujer transgénero y fue por un chantaje que tuvo que liberarse. "Nací en el cuerpo equivocado, lo que significa que soy transgénero", contó Jager, quien además detalló que nació hombre, pero con el paso del tiempo y desde pequeña, se identificó como mujer, por lo que con el apoyo de sus padres fue cambiando poco a poco su aspecto valiéndose de tratamientos hormonales y cambios en su estilo de vida como dejar su cabello largo y usar ropa femenina. "Oh, Dios mío, esto es tan liberador”, dijo @nikkietutorials . . . . ##nikkietutorials #nikkiedejager #yougogirl #noticias #makeuptutorial #makeuplife #youtube #transgender #transgenero

