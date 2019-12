Rihanna sube la temperatura con foto casi mostrando sus chichis

Rihanna es una de las cantantes que más han triunfado, no solo por su talento como cantante, sino además como una empresaria que ha iniciado su línea de maquillaje, pero sobre todo ha triunfado por su sensualidad, que hace la sinergia perfecta con sus demás atributos, para ser una de las mujeres más deseadas por el público.

Rihanna mostró su belleza paseando por unos campos donde además mostró su belleza de una manera muy peculiar, con el cabello en la cara, esto en su más reciente foto de Instagram que captó la atención de su publicó rápidamente.

Además en dicha imagen, Rihanna luce una blusa de tirante, que dejan ver sus tonificados brazos que enamoraron a todos sus fans.

LAS FOTOS DE RIHANNA EN BIKINI

Y es que Rihanna no se cansa de enseñarnos que tiene todo para poder declararla como la mujer perfecta, y eso quedó claro con una serie de imágenes que subió recientemente a su cuenta de Instagram, donde aparece con un diminuto traje de baño mientras disfrutaba de su piscina en la noche.

En las imágenes luce muy atrevida, pero lo mejor de todo, es que se luce al natural al no tener ningún Photoshop de por medio, o algún filtro o retoque. En ese sentido, quedó clarísimo que la belleza de Rihanna es de otro nivel.

La serie de fotografías de Rihanna alcanzó rápidamente más de 5 millones de “Me gusta” por parte de sus fans, quienes además aprovecharon para comentarle lo bien que se ve con tan candente outfit que enamoró a más de uno.

Y es que Rihanna ha tenido un gran 2019, y está cerrando el año con todo, sobre todo después del gran éxito que ha tenido su línea de ropa.

Rihanna cuenta con más de 77 millones de seguidores en Instagram, quienes no dejan de deleitarse con las candentes fotografías de la intérprete de “love on the brain”.

