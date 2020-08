Rihanna rompe el silencio y revela cuando saldrá su nuevo álbum

Después de mantener a sus fanáticos con la incertidumbre por mucho tiempo, la cantante Rihanna sorprendió a todo mundo al dar a conocer nuevos detalles de su nuevo álbum e incluso reveló cuándo será la fecha en que esté disponible en las plataformas digitales.

No se puede negar que uno de los regresos musicales más esperados del momentos es el de Rihanna, famosa cantante de origen barbadense conocida por tener grandes éxitos como ‘Umbrella’, ‘Don't Stop the Music’, ‘Love in the Brain’ y muchos otros más; pero desde el 2016, año en que estrenó su octavo disco titulado ‘Anti’, no ha dado indicios de lanzar nueva música.

Gracias a una entrevista exclusiva que la cantante ofreció a Rachel Smith del portal ET, los fanáticos han tenido la oportunidad de conocer nuevos detalles de su nuevo álbum y además supieron las verdaderas razones por la cual su regreso musical ha tardado tanto.

Fans están ansiosos por conocer el noveno álbum de Rihanna.

Rihanna pide paciencia a sus fieles fanáticos

Rihanna mencionó que está consciente de que sus fanáticos están a la espera del lanzamiento de su nuevo álbum, pero que ella no desea lanzar música solo porque sí y que sabe que lo que ha estado preparando durante estos últimos 4 años valdrá la pena.

Rihanna confesó detalles exclusivos de su nuevo álbum a Rachel Smith de ET.

“Siempre estoy trabajando en la música y cuando esté lista para sacarla de la manera que yo sienta que es la correcta, saldrá. Y ustedes no estarán decepcionados cuando ocurra. Valdrá la pena. Yo no solo voy a sacarla solo porque la gente lo espera. Esto ha tomado tanto tiempo, voy a hacer que valga la pena”, mencionó la cantante en una videollamada.

Rihanna sigue explorando su faceta como empresaria.

Fenty Skin ha sido lanzada al mercado.

En el tiempo que ha estado trabajando en su noveno álbum de estudio, Rihanna se ha dedicado a forjar una carrera como empresaria al lanzar su propia línea de ropa interior, la cual ha sido sumamente exitosa en todo el mundo. Recientemente lanzó ‘Fenty Skin’, una línea de productos para el cuidado de la piel.

