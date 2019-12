Rihanna reaparece con su look más descarado ¡Con los pechos al aire!

Rihanna es una de las cantantes que más han triunfado, no solo por su talento como cantante, sino además como una empresaria que ha iniciado su línea de maquillaje, pero sobre todo ha triunfado por su sensualidad, que hace la sinergia perfecta con sus demás atributos, para ser una de las mujeres más deseadas por el público.

Y es que Rihanna no se cansa de enseñarnos que tiene todo para poder declararla como la mujer perfecta, y eso quedó claro con una serie de imágenes que subió recientemente a su cuenta de Instagram, que si bien no es reciente, no deja de encender pasiones entre sus admiradores.

No cabe duda que Rihanna ha tenido un gran 2019, y que además está cerrando el año con la mejor actitud, sobre todo después del gran éxito que ha tenido su línea de ropa, así como las colecciones de fragancias y maquillaje que llevan años posicionándose entre las favoritas del mercado.

RIHANNA: GORDITA PERO SABROSA

En esta ocasión Rihanna hizo uso de sus enormes encantos para atraer a más cibernautas con la clara intención de que visitaran sus redes sociales, ya que la intérprete decidió compartir una fotografía donde aparece luciendo un vestido que al parecer era una talla más chica de la que le correspondía.

No es ningún secreto que durante los últimos años Rihanna pasó de tener uno de los mejores cuerpos dentro de la industria musical, a descuidarse y subir drásticamente de peso, siendo ahora una mujer de talla XXL.

Pero esto no podría importarle menos a la cantante originaria de Barbados, ya que en su cultura, las mujeres con grandes curvas y cuerpos voluptuosos son más atractivas para los hombres, por lo que la versión actual de Rihanna es considerada por muchos como la más sensual que ha tenido hasta el momento.

PECHOS DESBORDANTES

Es por esta razón que Rihanna quiso compartir con sus fanáticos y seguidores una de sus fotografías favoritas, la cual data de su recorrido por una alfombra roja mientras caminaba sobre la pasarela con un vestido del mismo color, haciendo un contraste encantador con su tono de piel.

Sin embargo, el vestido era tan ajustado, que estamos casi seguros que la pobre cantante tenía problemas para respirar, y prueba de ello esta imagen donde sus pechos estaban a nada de salir de su lugar, dando la impresión de que fueran a explotar al mismo tiempo que el outfit.

