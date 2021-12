Rihanna reacciona a los rumores de su supuesto embarazo

Rihanna se convirtió en tema de conversación en las redes sociales debido a rumores de embarazo, mismos que surgieron luego de su aparición en la Ceremonia de Independencia de Barbados de la Corona Británica. En el evento, la cantante lució un entallado vestido en color ocre diseñado por Daniel Lee y con el cual se le noto un vientre abultado.

Cabe destacar que la también actriz y empresaria asistió a dicho evento para ser nombrada heroína nacional de Barbados, además de serle otorgado el título de “justa excelente”, esto debido “a su contribución en la búsqueda de la excelencia con su creatividad, su disciplina y, sobre todo, su extraordinario compromiso con la tierra que la vio nacer”.

El vestido que utilizó la cantante causó gran revuelo en las redes sociales.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que el vestido que llevaba puesto para la ocasión daba a conocer un vientre abultado, lo cual despertó rumores de que podría estar esperando su primer hijo junto al rapero A$AP Rocky. Dicha situación enloqueció a los fans, quienes quedaron estupefactos ante la idea de su supuesta maternidad.

La cantante niega estar embarazada

La cantante desmintió que este próxima a debutar como madre.

Los rumores no demoraron en circular por todo Internet y pronto llegaron a oídos de la intérprete de ‘Diamonds’, quien a través de una fan decidió aclarar que no estaba embarazada. “¿Puedo ir al baby shower hermana? Verdad o no, tus bebés serán hermosos. Perdón si todos están en tu útero ahora mismo”, le preguntó una fan vía DM de Instagram.

¡Detente! No has venido a los primeros diez baby showers. Maldita sea, todos están empeñados en embarazarme cada año”, escribió la nueve veces ganadora del Grammy, dejando en claro que por el momento no tiene planes de convertirse en madre.

¿Qué está haciendo Rihanna actualmente?

Los fans esperan con ansias su regreso a la música.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el último disco de Rihanna fue lanzado en 2016. Desde ese entonces y hasta ahora, la cantante se ha enfocado completamente en su faceta empresarial, misma que le ha permitido cosechar una fortuna de 1.700 millones de dólares.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales