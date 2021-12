Rihanna podría estar esperando su primer hijo junto al rapero A$AP Rocky

Los rumores que Rihanna podría estar esperando su primer hijo comenzaron a circular después de que la cantante apareciera en una celebración en Barbados.

Aunque no existe ningún tipo de confirmación por parte de la artista, fotografías de la artista internacional en Barbados con el vientre ligeramente abultado hicieron que se especulara sobre su supuesto estado.

En el evento donde Barbados se convirtió en República, Rihanna fue nombrada como heroína, por lo que acudió al evento.

La cantante Rihanna podría estar esperando su primer hijo junto a su novio el rapero A$AP Rocky.

MTO News dijo que Rihanna podría estar esperando su primer hijo esto debido a que pidió a sus empleados del hogar fumar cerca de ella, algo que es un claro indicio de que está preocupándose mucho más por su salud en estos momentos.

Además, el hecho que durante la celebración de Barbados como República, Rihanna no paraba de colocar sus manos por encima de su vientre pareciendo querer ocultar algo.

En redes sociales muchos comentan que ella parece no ocultar nada, dado que de ser así no hubiera el tipo de prenda que vistió dado que el vestido marca cada una de sus curvas por lo que otros aseguran que estarían desvelando su estado de buena esperanza.

¿Quién es el nuevo novio de Rihanna?

A$AP Rocky y Rihanna confirman su relación en mayo de 2021.

A$AP Rocky y Rihanna confirmaron su relación en mayo del presente año tras meses de rumores. Fue el rapero el que contó lo que la cantante significa para ella en una entrevista con GQ Magazine, diciendo: “Cuando lo sabes, lo sabes. Ella es la definitiva”.

En su momento A$AP Rocky también habló de que ser padre, ya que era algo que entraba en sus planes e incluso llegó a decir:

“Si eso está en mi destino, absolutamente. Creo que sería un padre increíble, extraordinario, alucinante en general”, por lo que puede que estén cerca de cumplir este deseo conjunto.

Por su parte, sobre si Rihanna podría estar esperando su primer hijo, no es la primera vez que esto ocurre, anteriormente la cantante dijo tener problemas con su peso: “Tienes que reírte honestamente de ti mismo. Es decir, sé cuándo he tenido un día en donde me siento gorda y sé cuándo he perdido peso. Acepto todos mis cuerpos”.

