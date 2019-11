Rihanna luce diminuto vestuario y casi se le sale un P3ZÓN ¡Ardiente Imagen!

Rihanna siendo una exitosa cantante y actriz en algunas películas como “Ocean’s 8: Las estafadoras” y “Guava Island” fue captada presumiendo espectacular traje de noche, pero al parecer esta se equivocó de talla en donde por poco mostraba de más, en la fotografía se puede apreciar como este atuendo hace notar más sus espectaculares curvas.

Vestido que parecía tener un cierto parecido con una envoltura de regalo, aunque la famosa continuaba viéndose de lo más ardiente, su escote para no ser el correcto ya que dejó ver de más aunque no demasiado para que Instagram aplicara la censura, siendo esta no la primera ocasión en que Rihanna disfruta llamar la atención con reveladores looks.

Por otra parte ella se encuentra en un tiempo para ella misma, más concentrada en encontrar lo que se llamaría un ‘equilibrio mental’, de tal forma que se concentró en proyectos de sus propias empresas de productos de belleza y pequeños roles en películas, de tal forma que aprovechó mandar una indirecta a quienes están ansiosos de escuchar un nuevo álbum musical de la cantante.

Imagen en donde Rihanna dejó saber que no sacará un álbum durante lo que quede del 2019, siendo el próximo 2020 otra historia por completo, así que si estabas emocionado por tener noticias de ella, este fue el momento en que más se sinceró con sus seguidores.

En la publicación se lee “A todos mis amigos, familia, equipo a los que tenía que haber contestado en los últimos meses... por favor, perdonadme. Este año ha sido demasiado intenso y ahora estoy trabajando en eso que se conoce como equilibrio. Volveré pronto”, escribió Rihanna junto a la imagen.

Te puede interesar: Livia Brito PRESUME su candente abdomen saliendo del gym ¡Mamacita! (VIDEO)

Por lo pronto no tendremos mucha actividad de la cantante de “Umbrella”, sino que desearemos un buen tiempo de descanso para que pronto llegue a deleitar a sus más fieles espectadores con un nuevo éxito musical.

Únete a nosotros en Instagram