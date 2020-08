Rihanna le juega una broma a sus millones de fans con su supuesto nuevo álbum/Foto: Indy100

Rihanna mencionó su próximo álbum cuando respondió al video de sincronización de labios de un increíble parecido con un comentario descarado y los fans se rieron. Rihanna, de 32 años, dejó a los fanáticos preguntándose si su próximo álbum saldrá pronto cuando dejó un comentario en un video que mostraba un parecido a ella el 14 de agosto.

En el clip, que se publicó originalmente en TikTok y luego se volvió a publicar en The Shade Room, una mujer que se parece mucho a RiRi, está bailando y sincronizando los labios con una canción frente a una foto de la cantante.

Tiene largas trenzas, como las que suele usar la cantante, y comienza de espaldas a la cámara antes de que finalmente se dé la vuelta y sorprenda a los espectadores con sus extrañas características similares.

"¿Dónde está el álbum, hermana?" Se leyó el comentario de Rihanna en el video, refiriéndose descaradamente a lo que muchos de sus fans le preguntan en sus propias publicaciones en las redes sociales. No pasó mucho tiempo para que la artista original del video se emocionara con la respuesta.

“¡Todavía no puedo creerlo! ¡La página @theshaderoom compartió mi video en su perfil y la propia Rihanna @badgalriri vio mi video y comentó! ¿Sabes lo que estoy sintiendo ahora mismo? ¡No puedo dejar de llorar de emoción! ¡De felicidad! ¡Es un sueño! ¡Dios es tan maravilloso!" escribió en una publicación de seguimiento en Instagram.

Los fanáticos de Rihanna también se emocionaron con su comentario y, aunque algunos se rieron al respecto, otros se preguntaron si era su forma de insinuar sutilmente que el nuevo álbum se acerca a un lanzamiento.

"Rihanna lanza un álbum podría salvar 2020", escribió un fan en respuesta a la publicación sobre su comentario. "Estamos cansados de esperar, por favor, deje caer algo", escribió otro.

¿Rihanna sí estrenará nueva música?

El último comentario de Rihanna sobre su próximo álbum se produce solo unas semanas después de que ella se burlara de él en una entrevista. "No puedo esperar para publicar algo de lo que estoy realmente orgullosa y emocionada", le dijo a Access Online, sobre el nuevo álbum en la entrevista.

"Probablemente será antes de lo que piensan mis fans, pero lo dejaré solo porque tengo suficiente estrés, preguntas y, cuándo saldrá el álbum ‘R9’".

Fenty Beauty ha sido la marca de la cantante que la ha llevado a consolidarse como una empresaria y ha hecho que se incremente su fortuna, por lo cual, RiRi se ha mantenido alejada de la música/Foto: Revista Clase

También admitió que aunque han pasado más de cuatro años desde que lanzó su último álbum de estudio, Anti, no se da por vencida con la música y volverá a sacar algo cuando sea el momento adecuado. "No me dejan en paz", dijo sobre la anticipación de sus fans por las nuevas canciones. “No los he descuidado. La música sigue siendo mi bebé". ¿Crees que RiRi sí estrenará nueva música este año?