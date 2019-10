Rihanna lanza su biografía y aparece D3SNUDA (FOTO)

La cantante barbadense Rihanna es una de las estrellas más famosas del mundo, ya que la famosa intérprete ha expandido su carrera al mundo del cine y de los negocios, pues posee su propia marca de lencería llamada ‘SavageXFenty’.

Cabe destacar que desde su debut hace más de una década ha sabido como mantenerse a flote a pesar de los radicales cambios en la música, y sigue siendo una de las famosas con más demanda en plataformas de streaming.

Ahora, tras su arrasador éxito decidió publicar su propia biografia, donde revelará los más profundos secretos acerca de su carrera profesional y su vida personal, e ideó una estrategia para garantizar las ventas millonarias de su nuevo proyecto.

¿Qué hizo Rihanna?

La intérprete de ‘Love on the brain’ anunció que lanzaría su autobiografía, donde no dejará nada oculto, ya que el libro tendrá un total de 504 paginas, donde incluirá la increíble cantidad de 1050 imágenes suyas.

Por supuesto no olvidó que es una de las mujeres más sensuales del momento y para garantizar su éxito, algunas de las imágenes que esta autobiografía tendrá serán donde la cantante posará totalmente al descubierto.

No se guardará nada y se quitará todo

Hace unas horas se filtró una de las imágenes que podremos ver en este nuevo libro, donde Rihanna aparece en topless dejando al descubierto sus atributos delanteros, lo que sin duda enloqueció a sus fanáticos.

Aunque su sensualidad es innegable, uno de los propósitos de las fotos sin ropa es demostrar que Rihanna se mostrará totalmente como es, sin filtros, sin mentiras, sin edición, pues quiere que sus fans la conozcan realmente como es.

Por el momento no se sabe cuanto costará este libro ni la fecha oficial cuando saldrá a la venta, pero lo que si es seguro que los ejemplares se acabarán de inmediato, ya que muchos de sus fans ya están ansiosos por tenerlo en sus manos.

MIRA LA CANDENTE FOTO DE RIHANNA

