Rihanna la más rica del mundo, superó a Madonna y Beyoncé, según Forbes

El talento de Rihanna, le ha dejado posicionarse como la artista femenil más rica en el mundo, esto lo dio a conocer una importante revista que trata temas de mundo y economía.

La intérprete de “Love on the brain”, no solo ha estado trabajando en su música, sino que Rihanna también tiene talento para los negocios, mismos que le han dejado una poderosa fortuna en el banco.

La artista barbadense, Rihanna, esa hora la artista femenina más rica del mundo, su fortuna oscila entre los 600 millones de dólares, y va en aumento.

Sorprende Rihanna en un conteo de la revista Forbes, como la mujer dedicada al espectáculo con más dinero acumulado, pues su fortuna en dólares tiene ocho ceros.

La cantante Rihanna de 31 años superó a las también cantantes, Madonna $570 millones, Celine Dion $450 millones y Beyoncé $400 millones, quienes tienen ya muchos más años en la industria.

Vale la pena resaltar, que en esta lista también se encuentra Taylor Swift, quien se posiciona en el número 5, con $360 millones y como la más joven dentro de esta lista.

Después de ver los números de Jay Z, sorprende que Rihanna sea ahora la mujer del espectáculo más rica del planeta, y es que la cantante de Umbrella no solo agota las entradas a sus conciertos.

Desde que incursionó en el mundo de la moda con sus marcas LVMH, sus cosméticos y sus diseños, Rihanna se convirtió en una exitosa empresaria que sabe cómo vender, ahora al unirse con Fenty Beauty, sus ganancias se multiplicarán, además ya trabaja en nuevos álbumes.

Rihanna también es una de las cantantes más seguidas en Instagram, donde posee un total de 71 mil seguidores en la mencionada red social.