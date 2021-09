El día de hoy se llevó a cabo la edición 2021 de la MET Gala, el evento de moda más importante de Nueva York que ayuda a recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte, y una de las artistas más esperadas era Rihanna, quien decidió hacer su aparición en la alfombra roja hasta el final.

Utilizando un impresionante abrigo de Balenciaga en color negro y un sombrero a juego diseñado por Demna Gvasalia, la cantante llamó la atención desde el momento en que salió del Hotel Carlyle y la mantuvó hasta que comenzó su procesión hasta la sede del evento.

Cabe destacar que su vestido eran la representación perfecta y elegante del estilo estadounidense gracias a los volantes negros y su voluminosa escala. Recordemos que la temática de este año para la MET Gala fue ‘In America: A Lexicon of Fashion’. La intérprete de ‘Umbrella’ no llegó sola, pues en todo momento se dejó ver al lado del rapero A$AP Rocky.

Derrochan amor en la MET Gala

El novio de la cantante sorprendió al lucir una prenda de la Colección de Primavera 2022 de ERL.

El rapero, quien hace poco grabó un nuevo videoclip al lado de su novia, lució un look inspirado en colchas especialmente diseñado por ERL. De acuerdo a The New York Times, el también productor se ensañó en llevar uno de estos diseños al exclusivo evento de moda.

Asimismo, se sabe que el atuendo es completamente personalizado y está hecho con retazos de tela y edredones antiguos, todos cosidos en una sola pieza que incluye también la bata de baño de su padre, lo cual le impregna un elementos memorables al trabajo de ERL.

¿Qué tan rica es Rihanna?

La revista Forbes asegura que Riri es la cantante más rica del mundo.

La Verdad Noticias te dio a conocer hace un par de meses que Rihanna se había convertido oficialmente en una cantante multimillonaria, esto debido a que su fortuna había alcanzado los 1.7 millones de dólares. Lo curioso del caso es que 1.4 millones provienen del valor de su marca de cosméticos Fenty Beauty, demostrando que es la reina de los negocios.

Fotografías: Redes Sociales