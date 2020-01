Rihanna encendió su Instagram tras posar con una sexy lencería ¡HOT!

No es la primera vez que Rihanna nos sorprende a través de sus envidiables curvas, puesto que la cantante se ha destacado por no tener ningún problema al momento de mostrar su cuerpo con poca ropa o sin ella. Y esta ocasión no fue la excepción puesto Rihanna volvió a sorprendernos con una de sus más sexys fotografías.

Robyn Rihanna Fenty conocida artísticamente como Rihanna es una cantante que ha evolucionado en otras áreas como la empresarial, la moda, actuación e incluso en la política. Sin embargo su fama se la debe a la música en la cual ha logrado posicionarse como las artistas musicales más influyentes y exitosas del siglo XXI.

La parte más crucial dentro de su carrera como cantante la comenzó hace aproximadamente 13 años tras lanzar su tercer álbum discográfico llamado “Good Girl Gone Bad”, con el cual tuvo un éxito mundial. Actualmente su trabajo musical ha sido reconocido en diversas ocasiones por los Premios Grammy, los Billboard Music Awards, los Premios Brit y los American Music Awards, entre otros.

Rihanna más allá de la música

Asimismo Rihanna se posicionó como toda una empresaria tras el lanzamiento de su propia línea de cosméticos “Fenty Beauty” en año 2017, un negocio que la hizo obtener un ingreso aproximado de 570 millones de dólares.

Después de obtener este éxito en el área de la cosmética, esta cantante decidió lanzar una línea de lencería llamada SavagexFenty, la cual recientemente ha estado promocionando mediante sus redes sociales. Un hecho que muchos de sus seguidores han agradecido enormemente.

Rihanna encendió a sus seguidores tras posar con una sexy lencería

Recientemente Rihanna sorprendió a sus más de 78 millones de seguidores en Instagram tras posar con una sexy lencería en color rojo, lo que hace resaltar aún más la belleza que posee esta cantante.

En esta serie de fotografías se puede observar a Rihanna luciendo un sensual conjunto de su línea de lencería, la cual aparentemente ha tenido una buena aceptación, al menos por parte de sus seguidores en Instagram que no han dejado de halagar el espectacular físico de la cantante.

Te puede interesar Rihanna posa en TOPLESS y con atrevida LENCERÍA, ¡Candente!

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana