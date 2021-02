Rihanna enamoró al aparecer sin nada de maquillaje en un video ¡HERMOSA!

Rihanna está de regreso con "otro producto para su colección de cuidado de la piel" en el nuevo anuncio de Fenty Beauty de su nuevo y poderoso producto: Flash Nap Instant Revival Eye Gel Cream, que estará disponible en Sephora el 12 de febrero.

En un nuevo video promocional para la crema de ojos, Rihanna sin maquillaje explica los entresijos de su "arma secreta" para "fingir" una buena noche de sueño.

"La única manera de conseguir esa mirada de descanso, ¡y ya saben que NUNCA duermo!" la ganadora del Grammy, de 32 años, escribió en Instagram junto con el nuevo anuncio.

Para promocional su línea de productos del cuidado de la piel, RiRi se ha mostrado en más de una ocasión sin maquillaje, aunque también aparece con él para anunciar su línea de cosméticos/Foto: Instagram

“Entonces, no es ningún secreto que no duermo mucho, y sabes que no estoy aquí por ojos hinchados o círculos oscuros. Entonces, estoy a punto de revelar una de mis armas más secretas: el Flash Nap Instant Revival Eye Gel Cream", reveló.

"Se enfría y alivia instantáneamente tan pronto como lo aplicas, como si pudieras sentir el enfriamiento", dijo la fundadora de Fenty Beauty a la cámara.

Y señaló que su nueva crema para ojos tiene "algunos ingredientes increíbles como castaño de indias, ácido hialurónico y árbol de seda persa".

Rihanna cautivo con su belleza natural en su nuevo promocional

Rihanna continuó mostrando el proceso de aplicación "súper fácil", instruyendo a sus fanáticos a "simplemente tocar con los dedos alrededor de los ojos, o me encanta usar la herramienta de masaje ocular para aplicarlo", dijo sobre el mini rodillo facial lavanda que viene con la compra de una crema para los ojos.

“La punta de metal brinda un efecto refrescante adicional para ayudar a calmar y revitalizar la piel alrededor de mis ojos. Entonces, si alguna vez necesitas despertar esos ojos cansados y fingir una noche de sueño completo, te tenemos, mañana y noche”, explicó la fundadora de Savage X Fenty.

La nueva crema en gel para ojos Instant Revival de Fenty Beauty hidrata, restaura y calma instantáneamente para que pueda verse y sentirse renovado para conquistar el día que tiene por delante.

Lo más atractivo de esta nueva crema para ojos es que reduce la apariencia de líneas finas, arrugas y patas de gallo, ¡tanto al instante como con el tiempo!

Además, ilumina y reafirma la piel alrededor de los ojos, ¡para que puedas despedirte de las ojeras y las ojeras! Su fórmula no grasa es ligera y de rápida absorción.

En el nuevo video promocional RiRi dejó más enamorados a sus fans con su belleza natural, que con el pasar de los años se sigue conservando muy bien, especialmente con su rutina del cuidado de la piel.

¿Te gusta cómo luce Rihanna sin maquillaje?, ¿Crees que sus productos le han ayudado a conservar su piel radiante? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

