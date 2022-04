Rihanna embarazada y A$AP Rocky disfrutan de Barbados tras rumores de ruptura.

Rihanna y A$AP Rocky parecen estar muy fuertes durante sus vacaciones en Barbados a pesar de un reciente escándalo de infidelidad que resultó ser una tontería. La cantante de "We Found Love", de 34 años, y el rapero de "F-kin' Problems", de 33, fueron vistos caminando uno al lado del otro después de salir a cenar juntos.

Rihanna estaba vestida con su característico estilo de maternidad con un sexy vestido negro de tiras. Mientras tanto, Rocky apareció fresco e informal con un par de jeans, una camiseta, una gorra de camionero y zapatillas de deporte.

La pareja voló a la tierra natal de la diseñadora de Savage x Fenty durante el fin de semana en medio de rumores de que A$AP Rocky le había sido infiel a Rihanna.

¿Rihanna y A$AP Rocky se separaon?

El escritor Louis Pisano, a quien la revista Interview una vez llamó “el influencer de la moda más desordenado de Instagram”, alimentó la especulación en Twitter, escribiendo: “Rihanna y ASAP Rocky se separaron. Rihanna rompió con él después de que lo descubrió engañándolo con la diseñadora de zapatos Amina Muaddi.

Después de que los rumores cobraron fuerza, Muaddi se vio obligado a abordar las acusaciones. La diseñadora de moda, de 34 años, escribió en sus Historias de Instagram: “Siempre he creído que una mentira infundada difundida en las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil.

“Sin embargo, en las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas independientemente de los hechos y que nada está fuera de los límites”.

Rihanna y Rocky esperan a su primer hijo

Agregó, refiriéndose al embarazo de Rihanna: “Ni siquiera durante lo que debería ser uno de los momentos más bellos y celebrados de la vida”. RiRi y Rocky esperan su primer hijo juntos.

La Verdad Noticias informa que, Pisano luego también se retractó de sus comentarios. El bloguero de moda tuiteó en parte: “Me gustaría disculparme formalmente con todas las partes que involucré en mis acciones y por mis tuits imprudentes.

"No tengo excusa para ello, he estado demasiado envuelto en el drama de Twitter y, lamentablemente, me incliné por ser desordenado como marca, algo de lo que me alejaré en el futuro". Rihanna y Rocky no han abordado directamente los rumores, pero las fuentes también confirmaron previamente que "están bien".

