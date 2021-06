Rihanna derrocha sensualidad en un nuevo conjunto de lencería de su colección

Rihanna encendió sus redes sociales con los impresionantes looks que puede lucir gracias a los nuevos conjuntos de lencería de su propia colección, lanzada en 2018, como te relatamos en La Verdad Noticias hace 3 años.

No es ningún secreto que la cantante de 33 años es una hermosa humana, pero de alguna manera, cada vez que los fanáticos la ven posando para la cámara, ¡no pueden creer que sea real!. Ahora se luce posando en un lujoso baño mientras lucía un conjunto de lencería púrpura transparente.

En la sexy fotografía con la que retó a la censura, Rihanna se mostraba elevando el trasero, sugestivamente, inspirando asombro en todas las redes sociales! La foto ya alcanzó los 362,125 de likes en Instagram.

Rihanna enamora en lencería ¡Mira el sexy look!

Riri presume su nuevo conjunto de lencería

Todo el look de la estrella dejo boquiabiertos a sus fans. Rihanna lució un lápiz labial rojo brillante y sus uñas también lo hacían. El conjunto caliente tiene un estampado de teñido anudado y una malla floral, con el nombre de la marca, Savage X Fenty, impreso en la parte inferior.

En cuanto a su maquillaje de ojos y las cejas, se dejaron bastante naturales y neutrales solo para ayudar a que los labios se destaquen aún más, especialmente porque el fondo también era ultramoderno y neutro de la cantante que lanzó su línea de productos de cuidado de la piel.

Su cabello estaba peinado en hermosas y largas trenzas y complementó su look sexy con un collar de diamantes y un anillo. Por supuesto, desde que estaba mostrando un conjunto de lencería, los tatuajes de Rihanna también estaban en exhibición, dándole un aire aún más sensual y misterioso.

¿Por qué se hizo famosa Rihanna?

"Umbrella" fue el primer éxito mundial de la cantante

La cantante de "Diamonds" comenzó su carrera en 2003 cuando audiciono para el productor musical, Evan Rogers. Su álbum debut salió en 2005 bajo el nombre "Music of the Sun", seguido de "A Girl Like Me", pero el saltó a la fama se dio en 2007 con su álbum, "Good Girl Gone Bad".

El primer sencillo de su tercera producción discográfica, "Umbrella", fue su gran saltó a la fama a nivel mundial, la cual ha crecido en los más de 10 años siguientes. Este 2021, Rihanna dio pistas sobre música nueva que han emocionado a sus millones de fans.

