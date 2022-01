Rihanna derrocha sensualidad al máximo en el último día del 2021

La cantante y empresaria dejó sin habla a todos sus fieles fanáticos.

Rihanna siempre será tema de conversación, incluso si se trata del último día del año y para prueba de ello tenemos el hecho de que el nuevo video que compartió en redes sociales para promocionar A Lacy Romance, la nueva colección de su marca de lencería SAVAGE X FENTY, causó gran revuelo entre todos sus fieles fanáticos.

En el clip podemos observar a la cantante barbadense modelar una coqueta lencería de encaje morado con detalles dorados, la cual combinó a la perfección con una bata larga de satén y unos tacones del mismo color, mientras que su negra cabellera la llevaba trenzada.

“Año nuevo, mismo salvajismo”, fue el breve mensaje que acompañó esta sensual publicación de Instagram, misma que en menos de 9 horas logró superar los 4.6 millones de reproducciones y 1.7 millones de likes. Asimismo, en la sección de comentarios es posible leer cientos de piropos que los fans le han dedicado a la intérprete de ‘Umbrella’.

Otro año sin nueva música

Los fans están ansiosos por que la cantante barbadense lance nueva música.

Aunque el clip causó gran revuelo entre los Navys, nombre con el que se le conoce a los fans de la cantante, no se puede negar que ellos aún siguen esperando que lance nueva música en solitario, pues en este 2021 solo participó en una colaboración con PARTYNEXTDOOR que lleva por título ‘BELIEVE IT’.

Recordemos que su último disco se estrenó en 2016 bajo el nombre de ‘ANTI’, del cual se desprenden los éxitos ‘Work’, ‘Love On The Brian’ y ‘Kiss It Better’. Para que la espera por la llegada de nueva música sea más amena, Rihanna anunció que relanzará todos sus álbumes junto con merch exclusiva, pero esto aún no es suficiente para sus fans.

¿Qué está haciendo Rihanna actualmente?

La estrella posee una fortuna estimada en 1.700 millones de dólares.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Rihanna se ha enfocado a su faceta como empresaria y hoy en día ha conquistado el mundo de los negocios gracias a la línea de lencería SAVAGE X FENTY, la marca de maquillaje Fenty Beauty y el set de cuidado de belleza Fenty Skin, mismas que la han convertido en una mujer multimillonaria.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales